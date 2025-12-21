Az MAN Truck&Bus immáron 20 éve minden évben útnak indítja karácsonyi kamionját. A kezdeményezésben egészen mostanáig dízel vontatók vettek részt, de a bajor gyártó úgy döntött, hogy ezúttal elektromosra cseréli az ünnepi kamiont. Az MAN eTGX hat darab akkumulátorral van felszerelve és egy feltöltéssel legalább 570 kilométer tud megtenni. Ez bőven elég ahhoz, hogy a december végéig tartó napi “fuvarfeladatait” ellássa.

A müncheniek nagy gonddal díszítették fel a járművet: összesen 150 méternyi LED-technológiás fényfüzért használtak fel erre a célra. Magát a vontatót pedig hópehelykekkel és csillagokkal is feldíszítettek tovább erősítve ezáltal az ünnepi hatást. A munkában legalább 10 alkalmazott vett részt és december elejére készültek el.

Az ünnepi kamion nemrég egy fontos feladatot teljesített. Leszállították vele az első két – egyenként 400 kW teljesítényű töltőállomást – a München északi részén található autópálya mellé, ahol egy nagyobb kamiontöltőállást terveznek felépíteni. A feladat teljesítésében az FC Bayern München legendája, Claudio Pizzaro is részt vett, aki a Bundesliga egyik legeredményesebb külföldi játékosa volt.

Az ünnepi kamion volánja mögé az MAN Truck&Bus alkalmazottai, illetve igazgatósági tagjai ülhetnek. Eddig számos óvodát, iskolát kerestek fel vele és a hónap végéig több szociális intézménybe is ellátogatnak vele. Emellett az MAN müncheni, nürnbergi, salzgitteri és wittlichi telephelyein is fel fog bukkanni az egyedi díszítéssel rendelkező jármű. A bajor cég ily módon szeretné demonstrálni, hogy elkötelezett a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás mellett.

4 fotó

