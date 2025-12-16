A kezdetek-kezdetén, az első Unimog prototípus fejlesztésekor még az volt a cél, hogy a jármű könnyedén elférjen két sor burgonya között. Bár a modell őse már 1946-ban megszületett, szériagyártása csak két évvel később kezdődhetett el. Azóta meghódította a speciális teherautók szegmensét a világon.

Nem nehéz kiszámolni, hogy jövőre tehát 80 születésnapját ünnepli a modell és ebből az alkalomból a Mercedes-Benz valami igazán különlegessel rukkolt elő. A stuttgarti márka elkészítette az Unimog luxus kiadását, ami minden bizonnyal vonzó lesz azok számára, akik egy “villantós” járműre vágynak. A végeredményt nehéz lenne tökéletesen definiálni, de annyi bizonyos, hogy a modell izom pick up kinézetet vett fel. Az újdonság mintha a G-osztály sikerét szeretné másolni a terepjárók terén, de az összképet árnyalja, hogy előre csak jubileumi koncepcióról van szó.

Ezzel a kiadással sikerült elérni azt a célunkat, hogy az Unimog legendás robusztusságat és a terepjáró képességeit egy teljesen új szintű kényelemmel és mérnöki tudással ötvözzük. Ez az Unimog az innováció és a szenvedély kifejezése” – jegyezte meg Franziska Cusumano, a Mercedes-Benz Special Trucks elnöke.

A luxus Unimog nem szériatermék, hanem a Mercedes-Benz és a Hellgeth Engineering közös együttműködése. A jármű az Unimog U4023-as modellváltozaton alapul. A választható összkerékhajtásnak, továbbá a mindkét tengelyen megtalálható differenciálzárnak köszönhetően még a legnehezebb terepen is rendelkezésre áll a szükséges vonóerő és irányíthatóság.

9 fotó

A modell hajtásáról hathengeres, 300 lóerős, Mercedes-Benz OM936 típusú dízelmotor gondoskodik. Mivel legénységi fülkével szerelték, ezért fedélzetén négy fő férhet el kényelmesen, a sofőrt is beleértve. A fedélzeten utazókat SUV-os belső tér, gazdag helykínálat, bőrülések, valamint LED-es belső világítás várja. A fémes, masszív, izom-megjelenést digitális visszapillantók koronázzák meg: a külső kamerákat “kis szarvacskákba”, vagyis kameraházakba rejtették.

Az újdonságot egyelőre még nem lehet megvásárolni, mivel a Mercedes-Benz közúti teszteléseknek fogja alávetni. A próbafutások során szerzett tapasztalatokat pedig biztosan fel fogják használni a fejlesztés későbbi fázisaiban.