Amikor 1947-ben bemutatkozott az első Unimog a frankfurti mezőgazdasági kiállításon, akkor talán kevesen gondolták volna, hogy a jövő generációi többet látnak majd benne egy mezei haszonjárműnél. A Mercedes-Benznek kezdetben nem is volt rá gyártókapacitása, éppen ezért a Boehringer kezdett bele a gyártásába. A típus kiváló terepjáró képességeire idővel a francia haderő is felfigyelt, ezzel pedig olyan szellem szabadult ki a palackból, ami máig meghatározza a kis off-road teherautó sorsát.

1951-ben a Mercedes-Benz már saját márkanév alatt kezdte el összeszerelni és azóta is az egyik legnépszerűbb teherautónak számít a stuttgarti gyártó kínálatában. Kétség nem fér hozzá, immáron nemcsak igáslóként, hanem hobbijárműként is gondolnak rá. Erre jó példa az a narancssárga változat, amelyet a csütörtökön kezdődő Abenteuer Allrad off-road kiállításon tekinthetnek meg az érdeklődők.

A Hellgeth „Unimog Tenerex” néven hozza forgalomba a pöttöm, 7,49 tonnás össztömeggel rendelkező teherautót. Hogyan foglalható össze az Unimog-életérzés? Az off-road rajongók számára fontos hívószó lehet a kapcsolható összkerékhajtás, a differenciálzár, a gumiabroncs-nyomás szabályozó rendszer, valamint az akár 1,2 méteres gázlómélység. Az Unimoggal tehát el lehet tűnni a világ elől. Megtalálja azokat az utakat, amelyeket még a GPS sem ismer és nem kell megijedni benne egy kis víz átfolyástól sem.

Ha az Unimogok nem a síneken gördülnek afféle karbantartó autóként, akkor vulkánok lankáin jönnek-mennek vele, de olyan magyarokról is tudunk, akik ilyennel vágtak neki egy világkerülő túrának. Ezt tudja a Tenerex is, lakófelépítményében minden megvan, amire Isten háta mögött csak szükség lehet. Ez alatt többek között a 85 literes hűtőt, a sütőt, a mosogatót, az étkezőt, valamint a kihajtható, kétszemélyes ágyat értjük. A klausztrofóbia csökkentése érdekében pedig a felépítmény mindkét oldalán ablakot helyeztek el. A Tenerex belső tere így kellően világos marad nappal.

A fiúk tényleg mindenre gondoltak! Az orrán vonószemek és egy erős csörlő is megtalálható. A pótkeréknek pedig a kabin feletti csomagtartón jutott hely. A kis összkerékhajtású teherautó hajtására egy 231 lóerős, négyhengeres dízelmotor szolgál, de a megrendelők akár hathengeres, 299 lóerős dízel blokkal is választhatják. Ez az Unimog is éppen olyan mint a többi: nem ismer leküzdhetetlen akadályt. Csak legyen tele a tank, a többi pedig már a sofőr dolga!