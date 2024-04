70 ezer kilométeres utat vállalt be egy magyar apuka és lánya. Palik Endre és Zsófi egy lakófelépítményes Mercedes-Benz Unimogot állított hadrendbe az útra. A következő hónapokban Észak- és Dél-Amerikában fognak vele közlekedni.

A világutazó páros már el is startolt Új-Fundland partjaitól, hogy Alaszkát és a Yukon folyót érintve átautózzon Kanadán, azután tovább haladjon az USA nyugati partja mentén délnek, hogy Mexikón, Közép-Amerikán, Kolumbián, Ecuadoron, és így az Egyenlítőn, illetve Chilén áthaladva eljussanak a „világ végére”, Ushuiaiba.

Ez az Unimog tökéletesen alkalmas arra, hogy vadregényes tájakon, extrém időjárási körülmények között közlekedjenek vele. A fülke mögötti részben konyha, mosdóval, zuhanyzóval és WC-vel felszerelt fürdőszoba, valamint egy hálószoba is van.

„Hajt bennünket a felfedezés vágya. Kisebb-nagyobb megszakításokkal 2018 óta úton vagyok, és örömmel vágok bele izgalmas kihívásokat tartogató vidékek feltérképezésébe a világ bármely pontján. Korábban is átalakított teherautókkal tettem meg a hatalmas távokat. Most is azzal megyünk a lányommal. Bár nem a legkomfortosabb így utazni, de annál nagyobb szabadságot ad, hogy mi döntjük el merre, mikor, meddig megyünk és mit fedezünk fel.” – árulta el Palik Endre, aki bő hat éve szállt ki a milliárdos profitot termelő vállalkozásából, hogy legfőbb hobbijának, az utazásnak szentelhesse az életét.

A 47 éves mérnök korábban már a Kanadát és az Egyesült Államokat is bejárta. Emellett a Budapest-Bamako ralin is részt vett 2018-ban, ahol sikeresen eljutott a célig. 2019-ben már Dél-Amerikát vette célba, de a pandémia miatt félbe kellett szakítania útját. 2022-ben viszont kipróbálta magát a Csontok Útján Oroszországban, ahol Jakutszkból Magadanba tartó 2500 kilométeres úton a mínusz 58 Celsius fokos fagyot is megtapasztalta.

Palik Endrének és a 20 éves Zsófiának nincs céldátuma a visszaérkezésre. Kalandjaikat egy erre készített Facebook-oldalon keresztül lehet követni. Hasonló kezdeményezésre legutóbb a csehek vállalkoztak, de akkor elsősorban Afrika volt az expedíció középpontjában.