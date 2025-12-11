Egy kutatás szerint a vezető figyelmének elterelése, így például a telefonozás átlagosan 5,3 másodperccel növelheti meg a reakcióidőt. Ez látszólag nem tűnik sok időnek, de egy kritikus szituációban minden egyes másodperc számít.

Az Európai Bizottság éppen ezért két évvel ezelőtt olyan rendeletet hozott, amely 2026. július 7-től minden újonnan járműben kötelezővé teszi a vezető figyelmének fenntartását szolgálaló asszisztenst (ADDW). A gyártóknak azonban jóval korábban kell teljesíteniük ezt az előírást, 2024. július 7-étől csak olyan új modell kaphat típusjóváhagyást (M és N kategória esetén), amely rendelkezik ilyen vezetéstámogató asszisztenssel.

A Scania nemrég bejelentette, hogy bevezeti tehergépjárműveiben a kötelező fejlesztést.

Célunk, hogy támogassuk a járművezetők biztonságos és felelősségteljes munkavégzését valós forgalmi körülmények között, és hozzájáruljunk a közlekedési balesetek csökkentéséhez.” – mondja Zdeněk Petrás, a Scania CER (Csehország, Szlovákia, Magyarország) vezérigazgatója.

Hogyan működik a rendszer? Ahogy az már évek óta jelen van a személyautóknál egy a műszerfalon vagy az A-oszlopban elhelyezett kamerát használnak, amely valós időben követi a járművezető szemmozgását. Az így kapott adatok alapján az asszisztens látja, hogy a gépjárművezető a közlekedési helyzetre összpontosít-e. Amennyiben a vezető figyelme megszakad, vagy elterelődik, akkor az ADDW először vizuális figyelmeztetést küld a műszerfalon, egy hangjelzés kíséretében. Amennyiben a sofőr továbbra sem figyeli az utat, akkor piros figyelmeztetés jelenik meg a műszerfalon, ismételt hangjelzés kíséretében.

A már említett sárga figyelmeztetés 20 km/óra feletti sebességnél, 6 másodpercnél hosszabb ideig fennálló figyelemkimaradás, illetve 50 km/óra feletti tempónál pedig már 3,5 másodpercig fennálló figyelmetlenség esetén jelenik meg. A piros figyelmeztetés pedig akkor aktiválódik, amikor a járművezető 20 km/óra feletti sebesség esetén legalább 9 másodpercig, vagy 50 km/óra feletti tempó esetén legalább 6 másodpercig nem tartja az utat szemmel.

Bár a sofőrnek lehetősége van ideiglenesen kikapcsolni a vezető figyelmének fenntartását szolgáló asszisztenst, ennek ellenére az a háttérben továbbra is működik. A funkció minden egyes járműindításkor újra aktiválódik. A kamera eltakarása vagy rendszerhiba esetén a műszerfalon szimbolikus ikonnal kiegészített figyelmeztető üzenet jelenik meg. Az általa készített összes adat, vagy felvétel valós időben használja fel a teherautó, nem kerül eltárolásra.