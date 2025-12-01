Emelkednek a közutakon a teherszállítókat érintő bírságok, és az útdíj is növekszik – derült ki a Magyar Közlöny vasárnap megjelent számából. A szabályok pontosításával és a jogkövetkezmények felülvizsgálatával szeretnék visszaszorítani a gyorsforgalmi utakról leterelődő teherforgalmat. A rendelet egyes részei már a kihirdetés napján életbe lépnek, míg a másik fele csak 2026 januárjától.

A 375/2025. (XI. 30.) kormányrendelet a jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén kiszabott bírságok mértékét fogja növelni, így a szabálysértéstől és járműtípustól függően a korábbi 47‒70 ezer forint közötti büntetés 61‒91 ezer forint közé emelkedik.

Emellett a gyorsforgalmi utakon és a főutakon is emelkedik a közúti infrastruktúra-használati díj, vagyis az útdíj alapmértéke. A használatidíj-rendszerben a díjmentességre jogosultak köre kibővül a szomszédos országok közútkezelői által üzemben tartott járművekkel, és az M1 autópálya által érintett négy megyére (Pestre, Fejérre, Komárom-Esztergomra és Győr-Moson-Sopronra) bevezetésre kerül a 2026-tól érvényes regionális jogosultság.