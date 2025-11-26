Számos példát láttunk már arra, amikor a busz és teherautógyártás kéz a kézben jár, de az Irizar esete igazi kuriózum. Hamarosan el is áruljuk miért.

A spanyol cég a buszgyártásban tette le a névjegyét. A 19. században alapított vállalat leginkább a turista buszairól és a városi elektromos autóbuszairól ismert. Első elektromos kukásautójukat hat évvel ezelőtt mutatták be. Az “ie Truck” 6×2-es hajtásképlettel, hátul, valamint egy oldalűrítős hulladékszállítós kivitelben mutatkozott be. Premierje idején még kevesen gondolták komolyan, hogy sikereket ér el a kommunális járművek terén, hiszen az Irizar teljesen új belépőnek számított ebben a szegmensben.

Megjelenése óta több ponton is módosítottak rajta. A legújabb változatot a Solutranson állították ki, ahol lehetőségünk nyílt végig járni a modellt. A márka egy merev dobozos felépítménnyel ellátott változatot vitt el Franciaországba. Fontos változás tehát, hogy a modell immáron nemcsak kommunális feladatokra használható, hanem akár tartályszállítós, vagy dobozos felépítménnyel is készülhet. Emellett akár darus, nyitott rakfelülettel rendelkező változat is kigördülhet ebből a típusból a Lazkaóban működő üzemből.

A standon kiállított teherautó 235 kWh kapacitású LFP akkumulátorral van felszerelve. A meghajtást egy 395 lóerős (290 kW) teljesítményű és 3000 Nm nyomatékú villanymotor végzi. Az energiatároló csomag egy 150 kW-os töltővel akár 1-2 óra alatt teljesen feltölthető. Egyetlen töltéssel a teherautó legfeljebb 350 kilométert tud megtenni, így leginkább alkalmas városi használatra lehet alkalmas.

Fülkéje az ajtótól egészen a vezetőállásig, teljes egészében alacsonypadlós. A belépési magasság 370 mm, vagyis éppen akkora, mint az alacsonypadlós városi buszoké. A vezető mellett egy, vagy két ülőhely is kialakítható, függően a megrendelő igényeitől. Az, hogy gyakorlatilag egy lépéssel felszállhat a személyzet a buszra, az nagyon fontos, térdkímélő tényező.

250 munkanappal és napi 40 lépcsőzéssel számolva egyetlen egy személyre mintegy 30 ezer lépcsőzés jut minden évben. Ez különösen igaz az olyan felhasználási területekre, mint például a hulladékszállítás, a városüzemeltetés (kert- és parkgondozás), vagy a városi áruterítés. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen fülkét használnak ezek a teherautók.

Az alacsony fülke további előnye, hogy az oldalsó üvegajtó és az alacsony ülés pozíció révén a gépjárművezetőnek jobb rálátása nyílik a jármű környezetére, különös tekintettel a teherautó jobb oldalára. Az Irizar “ie Truck”-ban a holtterek eltüntetésében fontos szerepet tölt be a digitális visszapillantó, amely külső kamerák képeit használja fel.

Az “ie Truck” elektromos kukásautó szériagyártása 2021-ben indult és 2023-ban adta át a márka azt az üzemet, ahol kifejezetten az ilyen kommunális járművek összeszerelése zajlik. A modellből eddig többek között az FCC Medio Ambiente hulladékkezelő rendelt 10 darabot, amelyek Madridban, Barcelonában és Bilbaóban álltak szolgálatba.

Alacsony belépésű, vagy alacsony padlós, “térdkímélő” fülkéket Európában a Mercedes-Benz, valamint a Volvo Trucks gyárt a közepes teherbírású teherautók szegmensében.