A Brevet Carrosserie igazi különlegességet hozott el a lyon-i Solutrans kiállításra. A francia cég, amely a Toutenkamion Group tulajdonában van, egy csőrős Scaniát állított ki a standján. A sárga fényezésben tündöklő, 6×2-es hajtásképletű nyerges vontató vadonatúj példány. Fém felületein még a mesterséges fényi s szívesen pihen meg néhány lopott pillanatra. Egy tízes szám is szerepel rajta, amely nem véletlenül került rá, de erre még később kitérünk.

A kérdés az, mit keres egy zsírúj csőrős Scania vontató egy francia cég standján? Talán visszatért a södetrajlei teherautó- és buszalváz gyártó cég a nyújtott orrú vontatók világába? Az időzítés nem lenne meglepő, hiszen a Scania visszatért az észak-amerikai piacra. A griffes gyártót azonban mégsem a csőrös kialakítás, hanem egy hatékony V8-as dízelmotor teheti vonzóvá a tengerentúli üzemeltetők szemében.

A Scania 2005-ig kínált csőrős nyerges vontatókat az Európában a T-széria személyében, azonban kénytelen volt megszünteti a gyártást, mert az említett évben már legalább ezer darabbal esett vissza a megrendelés állomány az előző évhez képest. Mindebben szerepet játszott az is, hogy az uniós szabályozás miatt a nyújtott motorháztető sokat elvett a szerelvényhosszból, ezért az üzemeltetők számára már kevésbé volt racionális választás.

4 fotó

Bár a gyári gyártás megszűnt, holland és más tuning cégek (pl. Vlastuin Trading) azóta is készítenek egyedi Scania csőrösöket, modern S-fülkékre építve. Ezek azonban manufakturális, kis darabszámú különlegességek. Kis mennyiségben a Brevet Carrosserie is előállít ilyen nyújtott motorháztetővel rendelkező, egyedi példányokat. És itt el is érkeztünk a számmisztikához. A kiállításon bemutatott sárga Scania a tizedik a sorban, amit a francia cég megépített. Kifejezetten megrendelésre készítenek ilyeneket, éppen ezért már a kiállított példánynak is volt gazdája, emiatt nem is lehetett bekukkantani a belső terébe.

A francia cég egy 770S-ből készített csőrős változatot, amiben egy 770 lóerős, 3700 Nm-es nyomatékot kínáló dízelmotor. A V8-as motor az új Scania Opticruise sebességváltóval és a közvetlen meghajtásra tervezett hátsó differenciálművel akár 6%-os üzemanyag-megtakarítást is elérhető a korább blokkhoz képest. Az új 770S csőrős tulajdonosa tehát nem csak a retró hatású Scaniát, hanem egy hatékony hajtásrendszert is kap egyben. Jogosan adódik a kérdés, vajon mekkora az igény az ilyen nyújtott motorháztetővel ellátott vontatókra? Nos, a Brevet Carrosserie évente 8-900 darab teherautót, vagy vontatót épít át. Ha ez a Scania 770S még csak a tizedik a sorban, akkor nem nehéz kitalálni, hogy tényleg minimális érdeklődés mutatkozik rá, éppen ezért a gyárnak nem érnl meg újra gyártani.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy polgári változatot nem, de katonai teherautót időként csinál nyújtott motorháztetővel a Scania. A francia hadseregnek szánt változat éppen ilyen.