Ünnepélyes keretek között leplezték le, miután elkészült a Stadler szolnoki üzemébe a GYSEV Flirt InterCity motorvonat-flottájának első festett kocsiszekrénye. A GYSEV megrendelésére összesen 11 kétáramnemű motorvonat kocsiszekrényeit fogják legyártani – írta a Vezessnek eljuttatott közleményében a Stadler.

A Flirt a Stadler legnépszerűbb típusának számít, melyből 2002 óta a világ 21 országában több mint 3000 darabot értékesítettek. A hazai vágányokon jelenleg 20 db közlekedik a GYSEV, további 123 db pedig a MÁV kötelékében. Az eddigiekből csaknem 1000 Flirt vonat gyártásában vett részt a szolnoki gyár, ami összesen 3883 darab kocsiszekrényt jelent.

Az új járművek 2027 végétől folyamatosan állnak majd forgalomba a Sopron–Budapest és a Szombathely–Budapest viszonylatokon, míg a teljes flotta 2028 elejére készül el. Az ötrészes járművek nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is közlekedhetnek.

Az energiatakarékos, 160 km/h sebességre képes Flirt InterCity járművek 1. és 2. osztályú kialakítással, légkondicionált utastérrel, korszerű utastájékoztató rendszerrel, valamint Wi-Fi- és USB-C csatlakozókkal felszerelt ülésekkel biztosítják majd a korszerű utazási élményt. Télen több ülőhely, nyáron akár 18 kerékpár szállítására alkalmas elrendezés gondoskodik a rugalmasságról.

A GYSEV, a Stadler és az Innova Design Team közös munkájával megalkotott végleges dizájn a vasúttársaság ikonikus zöld-sárga színeit modern ezüst tónusokkal és elegáns formavilággal ötvözi.

A projektnek köszönhetően új fejezet indul a magyar vasúti járműgyártásban, ugyanis ez 30 év után az első InterCity-beszerzés az országban.

A Flirt motorvonatok látványterveit a Vezess korábbi cikkében mutattuk meg: