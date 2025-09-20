Megvan a GYSEV Zrt. által rendelt 11 új Flirt típusú InterCity motorvonat végleges dizájnja, így ősztől elindulhat a kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében. A tavaly márciusban aláírt szerződés nagy jelentőségű a hazai vasúti közlekedés szempontjából, hiszen a vasúttársaság új InterCity motorvonatokat utoljára pontosan 30 éve szerzett be Magyarországon.

A járművek végleges külső-belső dizájnjában kiemelt szerepet kap a vasúttársaság karakteres, zöld-sárga színvilága. A legújabb nemzetközi szabványoknak megfelelően készülő energiatakarékos vonatok 160 km/óra sebességre lesznek képesek. Az 1. és 2. osztállyal is rendelkező motorvonatok rugalmas üléselrendezéssel készülnek, így télen több ülőhellyel szolgálnak, míg nyáron akár 18 db kerékpár szállítására is alkalmasak lesznek.

Töltővel és tablettartóval

Az utasok komfortos utazása érdekében az új vonatok teljesen alacsonypadlósak, modern utastájékoztató rendszerrel, poggyásztartókkal, étel és italautomatákkal felszerelt étkezőzónával gurulnak le a gyártósorról. A tervezés során az utazás közben dolgozni vágyók technikai igényeit is figyelembe vették: a megszokott wifi kapcsolat és töltőaljzatok mellett minden üléshez USB-C típusú töltőket helyeznek el, de az ülések hátlapján tablet- és okostelefontartó is rendelkezésre fog állni.

5 fotó

A végső dizájntervet a GYSEV, a Stadler, valamint az Innova Design Team munkatársai közösen álmodták meg. A külső megjelenés alapja az elegáns ezüst, amelyet a GYSEV arculat jól felismerhető zöld és sárga színei egészítenek ki. A belső térben a modern InterCity járművek megszokott stílusjegyei, a szürke fém- és az üvegelemek mellett az otthonos barna árnyalatok, valamint a tölgyfa változatai köszönnek vissza.

Az első szerelvények várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek meg, de az IC-motorvonat flotta 2028 első negyedévében válik teljessé. A modern járművek 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest viszonylatokon. Az ötrészes, kétáramnemű motorvonatok nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is szállíthatnak majd utasokat.

Hosszú idő után gyárt újra a magyar piacra a szolnoki kocsiszekrény üzemünk. A jelenlegi megbízás keretében, összesen 55 db Flirt IC kocsiszekrény készül Szolnokon a GYSEV részére, amelyek gyártása már idén ősszel elkezdődik. A szerelvények átadásával a hazai flottánk száma 200 db jármű fölé emelkedik. A Stadler vonatok már most is a hazai vasúti közlekedés gerincét adják, hiszen minden második utas a mi járműveinkkel közlekedik” – emelte ki Dr. Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Zrt. elnöke.

A Flirt típus a Stadler legnépszerűbb terméke, 2002 óta már több mint 2750 egységet értékesítettek belőle 21 országban. Magyarországon jelenleg 20 darab közlekedik a Gysev, 123 darab pedig a MÁV-kötelékeiben. A legsikeresebb típus gyártásából a Stadler hazai üzeme eddig is kivette a részét, ugyanis a szolnoki gyár csaknem 1000 darab Flirt vonat gyártásában vett részt, amely összesen 3883 darab kocsiszekrényt jelent.

