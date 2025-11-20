Megérkeztek a főváros legújabb autóbuszai, a vadonatúj járművek első példányai november 20-án forgalomba is álltak Budapesten.

A MAN Lion’s City 12C buszok 27 ülőhellyel és tágas belső térrel rendelkeznek. A háromajtós, alacsony padlós, légkondicionált járművekben nagy felbontású külső LED-kijelzők és belső, színes TFT-monitorok segítik az utazók tájékozódását.

Az automata ajtóvezérlés és az infraérzékelők sem hiányoznak, így nem fordulhat elő, hogy bárkit odazárjon az ajtó. A teljes utasteret kamerarendszer felügyeli, a beépített utasszámláló szenzorok pedig pontosabb forgalmi adatok biztosításával támogatják a menetrendi és forgalomtervezési feladatokat.

A buszokon holttérfigyelő rendszer, tolatókamera, éberségfigyelő, táblafelismerő és gyalogosvédelmi asszisztens segíti a járművezetők munkáját. Az ArrivaBus által üzemeltetett járművekből összesen 24 kezdi el munkáját a következő napokban, az új buszok többek között a belvárost átszelő 105-ös vonalra kerülnek.