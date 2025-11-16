Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely Facebook-oldalán tette közzé: indul a „vadiúj elektromos buszok próbajárata, hogy a tervezettnél is korábban, néhány hét múlva, már december elejétől forgalomba is állhassanak”.

A BYD buszokkal először a 105-ös és a 210-es útvonalakon találkozhatnak majd a közlekedők, a próbák után az elektromos buszok december elejétől ezeken az útvonalakon debütálnak majd.

A közlemény szerint az új elektromos buszok alacsonypadlósak, telepített kamerarendszerrel és infraérzékelős automata ajtóvezérléssel működnek, klimatizáltak, modern asszisztensrendszerekkel felszereltek (holttérfigyelő, gyalogos-, kerékpáros- és tolatásérzékelők, vagy a vezetői fáradtságfigyelő), továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelméért. A fővárosi önkormányzat tervei szerint 2027-ig összesen 82 új elektromos autóbusz (58 szóló és 24 csuklós) érkezik Budapestre.

Az elektromos buszok mellett nemrég 25 alacsony padlós, klimatizált, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel ellátott új dízel autóbusz is megjelent Budapesten, és a jövőben pedig még összesen további mintegy 170 ilyen jármű érkezik, több ütemben.