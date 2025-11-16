Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely Facebook-oldalán tette közzé:  indul a „vadiúj elektromos buszok próbajárata, hogy a tervezettnél is korábban, néhány hét múlva, már december elejétől forgalomba is állhassanak”. 

A BYD buszokkal először a 105-ös és a 210-es útvonalakon találkozhatnak majd a közlekedők, a próbák után az elektromos buszok december elejétől ezeken az útvonalakon debütálnak majd.

A közlemény szerint az új elektromos buszok alacsonypadlósak, telepített kamerarendszerrel és infraérzékelős automata ajtóvezérléssel működnek, klimatizáltak, modern asszisztensrendszerekkel felszereltek (holttérfigyelő, gyalogos-, kerékpáros- és tolatásérzékelők, vagy a vezetői fáradtságfigyelő), továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelméért. A fővárosi önkormányzat tervei szerint 2027-ig összesen 82 új elektromos autóbusz (58 szóló és 24 csuklós) érkezik Budapestre. 

Indul a próbajárat, ilyen kínai buszok jelennek meg Budapesten 1

Az elektromos buszok mellett nemrég 25 alacsony padlós, klimatizált, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel ellátott új dízel autóbusz is megjelent Budapesten, és a jövőben pedig még összesen további mintegy 170 ilyen jármű érkezik, több ütemben.

