Az idei évben ünnepli 60. születésnapját a Ford Transit. A márka hazai importőre ebből az alkalomból enyhe nosztalgiával átitatott rendezvényt tartott a zsámbéki Drivingcamp-en.

Ma már kevéssé ismert tény, de a Transit elődje egy FK 1000 néven, Kölnben készülő kisáruszállító volt, amelyet 1953 és 1965 között gyártottak. Ennek a nevét változtatták 1961-ben Ford Taunus Transitra. Mégsem ezt, az NSZK-ban gyártott típust, hanem a 1965-ben bemutatott, immáron a langley-i-ben, majd később a Southamptonban készülő Transitot tekintik az első generációs változatnak.

A korabeli képeket nézegetve a Transit még nem számított annyira gyakori látványnak az utakon Magyarországon a rendszerváltás előtt, mint manapság. A modell gyártása ugyan 1965-ben indult, de az európai változat csak négy évvel később jelent meg. Így is sok idő kellett hozzá, hogy eljusson kis hazánkba, de ez leginkább annak számlájára tudható be, hogy Magyarország akkoriban más politikai-gazdasági tömbhöz tartozott. A Fortepan.hu-n az első Transit képek 1975-76 környékére tehetők: a személyszállító változat mellett lakókocsis kivitelt is lencsevégre kaptak belőle Budapesten.

Ennek ellenére a hazai szaksajtó előtt már a ’70-es évek elején ismert volt. A Technika magazin 1970-ben például egy pénzszállító változatot mutatott be, amely az első generáció alapjaira épült. Még ugyanebben az éven az Autó-Motor zebramintás Transitokról közölt le egy képet, amiket a bedfordi herceg angliai rezervátumában használtak a látogatók szállítására. A Wolhum Abbey-i területen közlekedő, bal kormányos furgonokat kifejezetten halk járású kisteherautóként ismertette az Autó-Motor.

A hajtás változása is felkeltette a szakújságírók figyelmét. „Az európai Ford gyárakban készített kisteherautókban eddig nem alkalmaztak dízel motorokat. A Transit sorozathoz tartozó mikrobuszok és kisteherautók most új erőforrásokat kaptak. A gyors, kis járművek 2,4 literes 51 lóerős és 62 lóerős dízel-motorokkal is forgalomba kerülnek” – adta hírül a Volán újság 1972-ben. Az új dízelmotor strapabírásának bemutatásához két Ford Transit egy héten át megállás nélkül kőrözött padlógázzal a Monza versenypályán, ezzel pedig megdöntöttek három hosszútávú világrekordot, köztük a 16 ezer kilométeres világcsúcsot is.

Tűzoltóautós kivitel

Hogy mennyire sokoldalú volt a Transit már a kezdetek-kezdetén, azt jól mutatja, hogy alig néhány évvel a sorozatgyártás megkezdése után már létezett belőle tűzoltóautó. „A Ford Transit áruszállítóból kiképzett Dinky tűzoltóautót leemelhető tetőlétrával, réz harangokkal és az oldalajtó belső oldalára függesztett szekercékkel szerelték fel. A hátsó dupla ajtó kinyitása után válik láthatóvá a szivattyú és a 12 hüvelyk hosszúságú gumicső, a végén lövettyűvel” – adta hírül a Technika magazin 1970-ben. A modell ekkor már baleseti helyszínelős, rendőrkocsi kiviteletű változatban, áruterítőként és kisbuszos változatban is gyártották.

1978-ban aztán megérkezett a második generációs Ford Transit, amely ugyanazt az alvázat használta, mint az elődje, de kívül-belül alaposan átalakult. A furgon új orrot kapott, amelyet a Ford Ecoline harmadik generációjától örökölt. Fontos változás volt még, hogy az Essex V4-es motorok helyére 1.6 és 2.0 literes Pinto-motorok kerültek. 1984-ben új, 2.5 literes dízelmotor tűnt fel a palettában, amivel 24 százalékos fogyasztás-csökkenést sikerült elérni.

1986-ban megjelent a „one-box” dizájnnal rendelkező, harmadik generációs (Mk3) Transit, amelynél a kocsi eleje már nem különálló rész volt, hanem szerves egységet képzett a karosszériával. A Ford nem aprózta el a debütálást: a bemutatásának évében egy platós demókocsi hét napon és hét éjszakán keresztül rótta a köröket az újonnan átadott londoni M25-ös körgyűrűn. Talán emiatt, talán a független mellső tengely felfüggesztés miatt (csak a rövid tengelytávolságú változatnál) ez a kivitel hamar a brit buszépítők kedvencévé vált, az Ikarus vállalati lapja szerint 1987-ben a Doormobile egy olyan kiadással rukkolt elő, amelynél az első tengely mögött egy rendes, kétszárnyú városi autóbuszajtó volt.

Vámmentesen előzött?

Bár a motorváltozatot a harmadik -1986-ban bemutatott – generáció is megörökölte, de azért érkezett újdonság is 1989-ben, amikor a 3.0 literes V6-ost leváltotta a 2.9 literes Cologne EFI V6-os blokk. 1992-ben szolid faceliften esett át a Transit és hazánkban már ez a változat kezdett el elterjedni. A korabeli magyar sajtócikkek ugyanakkor azzal is foglalkoztak, hogy ezt a változatot vámmentesen hozhatja be a Ford Magyarországra. A dolog ellen akkoriban a General Motors szólalt fel leginkább, aki akkoriban létesítette Szentgotthárdon az Opel összeszerelő üzemet, valamint a hozzá tartozó motorgyárat.

Személy szerint az egyik első emlékem a Ford Transitról az Mk3-as MALÉV arculattal közlekedő változat volt, amely a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren vett részt a földi kiszolgálásban. A fehér alapon zöld és kék színsávval ellátott furgon igencsak kiemelkedett akkoriban a Barkas-ok világából. Tetszetős megjelenésével maga volt a Nyugat. Nem csoda, ha a tranzakció referenciaként szolgált és akkoriban gyakorlatilag hozzájárult a Ford Transit értékesítések kilövéséhez.

Hódítás a Ferihegyen

„A Malév, mint referencia – olvashattuk az utóbbi időben szinte valamennyi, hazánkban megjelent Ford-hirdetésben. Ez az ötlet, hogy referenciaként szerepel a vállalat a Ford-hirdetésben, két és fél millió forintot jelent a Malévnek, ugyanis tíz százalékkal olcsóbban vásárolhatta meg így a már megrendelt nyolc Ford Transitot, amelyek közül az első Malév-festésű már forgalomba is állt. Két és fél millió forintot sikerült megtakarítania az ötletadó és kivitelező Berényi Jánosnak, aki ezért minden dicséretet megérdemel” – adta hírül a Légiközlekedés lapja 1989-ben. A Transit sikeréhez nemcsak ez, hanem a társadalmi felelősségvállalás is hozzájárult, hiszen 1993-ban a Balatonfüredi Családsegítő Központnak például egy Ford Transit mikrobuszt adományoztak.

1994-95 között modellfrissítést kapott a Transit, majd miután a világ fellélegzett, hogy nem történt Y2K katasztrófa, megérkezett 2000 közepén a negyedik generációs Transit. Bár rögtön megszavazták a 2001-es Év Furgonjának, népszerűségét hamar kikezdte a rozsda. A modell nem kapott megfelelő korrózióvédelmet, ezért kis túlzással már akkor rozsdásodni kezdett, mihelyt kigurult a gyárkapun. Fontos újítás volt, hogy megjelent az elsőkerék-hajtás a Transitnál. Emellett 2002-ben megjelent egy 2.0 literes 123 lóerős nagy nyomású, közös nyomócsöves dízelmotor a kínálatban, egy évvel később pedig bevezették az új műszeregységet, amiben digitális kilométer-számláló is volt. Ó, és el ne felejtsük a legfontosabbat: ez generáció már Törökországban is gyártásban volt.

2005-ben már túl volt a Ford az ötmillió eladott Transiton. Időszerű volt tehát a frissítés, megérkezett az Mk5, amely az álló lámpákkal, valamint az erősebb, közös nyomócsöves dízelmotorokkal sportosabb karaktert vett fel. Mivel ezzel a modellel megint megszerezték az Év Furgonja díjat a 2007-évre vonatkozóan, ezért a Ford egy speciális, limuzin változattal ünnepelte meg mindezt, amely mindkét oldalon két-két oldalsó ajtóval rendelkezett.

Napjaink Transitjai

2013-ban érkezett meg a jelenlegi, hatodik generáció, amely apró dizájn módosításokkal és technikai frissítésekkel lényegében még most is gyártásban van. Előtte azonban a birmighami Motor Show bemutatkozott a közepes méretű Ford Transit Custom, amely 2023 óta közös alapokon osztozik a Volkswagen Transporter hatodik generációjával.

Nem szabad megfeledkezni természetesen a kistestvérekről sem: a Ford Transit Connect első generációja 2002-ben jelent meg, majd 2013-ban érkezett a második, 2023-ban pedig harmadik nemzedék. A Ford Transit Courier 2014-ben mutatkozott be, a második generációja 2023-ban került piacra. Mindkét modell alapvetően a kis méretű áruszállítók terén versenyez, de a Courier a Transit-modellcsalád belépő modelljének is tekinthető.

Ezt tedd, ha megcsúszik az úton Egy drivingcamp-es eseményen aligha lehet elmenni egy rántópad mellett. Az ilyen jellegű gyakorlás hasznos, mert biztonságos körülmények között megtanítja, hogyan reagáljon a sofőr a hirtelen megcsúszásra, így felkészít a valós közúti vészhelyzetekre. Mit tegyél, ha megcsúszol egy furgonnal jeges, vagy csúszós úton?

1. Maradj nyugodt, vedd le a lábad a gázról.

2. Finoman kormányozz abba az irányba, amerre az autó orra eredetileg mutatott, ahova menni szeretnél. Ha a hátulja kitör (túlkormányzottság), ellenkormányzással próbáld visszahozni egyenesbe!

3. Ne fékezz pánikszerűen! A túl erős fékezés csak rontja a helyzetet, különösen kanyarban, hiszen az autó terhelése a fék hatására még inkább előre mozdul, így a hátulja még inkább elkönnyül. A fékezést jobb kerülni, amíg az autót egyenesbe nem hoztuk, egyébként pedig finoman, fokozatosan adagold.

4. Ha manuális váltós a furgon, nyomd be a kuplungot, így megszakad a motor és a kerekek közötti erőátvitel, az autó könnyebben irányíthatóvá válik.

5. Ne felejtsd el: a nyugodt, kiszámított mozdulatok segítenek visszanyerni az irányítást az autó felett. Bár a furgon megcsúszása vizes úton ijesztő lehet, azonban helyes reakcióval visszanyerhető az irányítás. A kulcs az ellenkormányzás és a nyugodt hozzáállás majd a sebesség csökkentése, finom fékezéssel. A megelőzéshez pedig a jó állapotú gumik, alacsonyabb sebesség és előrelátó vezetés a legfontosabb, de nem szabad megfeledkezni az áru megfelelő elhelyezéséről sem. A súlyosabb dolgokat, a talajhoz közelebb és a hátsó tengely és a fülke közé érdemes elhelyezni.

Hol tart most a Transit?

Nos, statisztika szerint 2024-ben átlagosan kétpercenként értékesítettek egy új Transitot. Ugyancsak a tavalyi évre vonatkozó adat, hogy az 1 és 2 tonnás furgonok szegmensében minden ötödik eladott jármű Ford Transit, vagy Ford Transit Custom volt. Érdekesség, hogy bár Európában 11. éve piacvezető, hazánkban már jóval régebb óta, 16 éve őrzi az elsőségét. A piacvezető helyet tehát még nem a jelenleg futó generációval, hanem az ötödik generációval érdemelte ki.

A 2025-ös teljesítményt illetően elmondható, hogy az év első 10 hónapjában a Ford 33,7 százalékos piaci részesedésre tett szert idehaza a belsőégésű furgonok terén, ami jelentős javulás a tavalyi eredményhez képest (26,18%). Az elektromos áruszállítók terén is az övé az elsőség az említett időszakban (20,21%), de szorosan követi őt a Toyota és az Opel. A modell sikeréhez minden bizonnyal az is hozzájárul, hogy a Ford Transit ma többféle hajtáslánccal – dízel, benzines, lágy-hibrid, plug-in hibrid és tisztán elektromos változatban – érhető el. Nagy valószínűséggel tehát az idei évet is behúzza a Transit, így aztán igazán kerek lesz a születésnapi ünnepi év.

Akárhogyan is alakul, annyi bizonyos, hogy a rekord év lesz a Ford számára, mivel ősszel Angliában – sok-sok újságíróval közösen – különleges rekordot állítottunk fel a Ford Transit 60. évfordulójának tiszteletére.