Szombat reggel mindenki úgy állt sorba a kávéért és a péksüteményért a Ford dutoni központja előtt, mint régen, amikor jegyre adták a kenyeret és a tejet. A kitartás nem volt véletlen, komoly feladatra vállalkoztak az angliai központban összesereglő népek. A tét a Guiness Világrekord felállítása volt abból az alkalomból, hogy a Ford kishaszonjárműve betöltötte a hatvanat. A tömegben magyar szót is lehetett hallani, hiszen a márka hazai képviselete egy kisebb újságírói kontingest csábított el az eseményre.

A kicsit csípős brit reggelen azt találgattuk, vajon milyen autót kapunk? A rendezvényre ugyanis több mint 350 Transit érkezett, amelyek között bőven akadtak elsőszériás zárt lemezes és platós, benzinmotoros változatok, de a plug-in hibriden át a nagy dízel Transiton keresztül egészen a legújabb elektromos változatig szinte minden valaha legyártott és most kínált Transit képviseltette magát. A reggeli kávé kortyolgatása közben aztán jött az Excel-tábla rajta a nevünkkel és a hozzánk tartozó Transit rendszámával.

Körbe-körbe

Ezt követően irányba vettük a tesztpályát, amely a műszaki központ 108 hektáros telkének északi felében található. A járművek tesztelésére és fejlesztésére létrejött, sok-sok döntött kanyart tartalmazó pályát választották ki ugyanis a Guiness Világrekord döntés kísérlet helyszíneként. Én egy jelenlegi generációs, jobbkormányos, automataváltós nagy Transitot kaptam, amiben szinte összes létező BBC-csatornát lehetett fogni. “Na, de ki akarja hallgatni a híreket akkor, amikor éppen mi csinálunk egyet? – gondoltam magamban és magabiztosan megragadtam a kormányt. Azért egy főzésről szóló csatornát benyomtam, hogy valahogy elnyomjam a pillangókat a gyomromban. Mégiscsak 201 Transitot sikerült bepasszírozni a pályára.

A Guiness Világrekord döntés lényege az volt, hogy a lehető legtöbb furgon felférjen a tesztpályára, de úgy, hogy mozgásban van. Mi adja a feladat nehézségét? Pontosan az, hogy úgy kell körözgetni az egysávos, egyirányú pályán, hogy minél több Transit részt tudjon venni a felvonulásban. Az eseményre mintegy 1600 ember jött el köztük számos Ford-dolgozó, büszke vintage és youngtimer Transit-tulajdonsok, no meg rajongók, akiknek összefut a nyál a szájukban egy fagyiskocsi kivitelű, vagy kempingbuszos Ford Transit láttán.

A Transit 60 éve támogatja a vállalkozásokat és a közösségeket, és ezalatt több millió ember életére volt hatással. Mindegyikük része ennek az ikonikus kisteherautónak a történetének. Ez a modell már amióta csak emlékszem, része az életemnek, ezért különösen különleges élménynek tartom, hogy részese lehetek ennek a Guiness Világrekord döntésnek. Ez egy olyan nap, amelyet nem fogok elfelejteni” – jegyezte meg druszám, Peter Lee a Transit Van Club elnöke.

Araszolgatás, kis tempóval

És valóban. Ha van alkalom a meghatottságra, akkor ez éppen az. A tesztpályán sétálva, látva a ’90-es évek kedves fizimiskával rendelkező Transitját eszembe jut, hogy gyerekként mennyire tudtam könyörögni egy-egy szép fényezésű Transit matchboxért. Aztán nem is mertem velük játszani, féltem, hogy lekopik a festék, inkább csak modellként funkcionáltak. Persze, akkoriban Magyarországon kevés volt a hobbi furgon. Nem álltak sorban a szörfbuszok, de emlékeim szerint a rendszerváltás után már viszonylag gyakori volt a Transit a magyar utakon. Aztán csak később állt össze fejemben, hogy az ikonikus brit filmekben is Transit gurult a baleset helyszínérem mentőautóként, de a bűnözök is benzinmotoros Transittal akartak kereket oldani a yard elől.

“A Guinness Világrekord kapcsán a világ minden tájáról dokumentáljuk a hihetetlen dolgokat, és a legnagyobb kisteherautó-felvonulás rekordja remek példa erre, kiváltképp azért, mert a régóta készülő ikonikus Ford Transit ünneplésére szolgál. Ez a jármű pedig tökéletesen alkalmas arra, hogy új Guinness Világrekordot állítson fel” – mondta Carl Saville, a Guiness World Records ellenőre.

A Transit megszületése Hogyan vált a Ford Transit Nagy-Britannia és később egész Európa ikonikus furgonjává? Ahhoz, hogy ezt megértsük vissza kell mennünk egészen a kezdetek-kezdetéig. A ’60-as évek a brit ipar szárnyalt. A vállalkozók azonban hiányt szenvedtek a kicsi és közepes méretű furgonokból. A piacot akkor a fülke-alvázas, széles felépítménnyel rendelkező, gyenge motorteljesítményű teherautók uralták. A Ford felismerte a lehetőséget és Nyugat-Németországban, valamint Nagy-Britanniában is leányvállalatokat hozott létre könnyű teherbírású teherautók fejlesztése és gyártása érdekében. 1965. augusztus 1-jén gördült le az első generációs hátsó és összkerékhajtású Transit a gyártószalagról. A felhasználók már kezdettől fogva benzin- és dízelmotorral is megvásárolhatták. Mint minden új modell esetében, úgy a Transitnál is szükség volt egy nagy PR eseményre, amelynek hatására a közvélemény felkapja a fejét. Egyenesen kapóra jött, amikor a londoni állatkert számára két bébi elefántot kellett szállítani. A munkára egy Ford Transitot választottak ki. Az alacsony padló, valamint a kétfelé nyíló hátsó ajtók lehetővé tették a könnyű beszállást az állatok számára. Az elefántoknak tetszett a megoldás és az újságírók fényképezőinek kereszttüzében beszálltak a furgonba. A Transit nemcsak egy igáslóként híresült el, hanem egy flexibilis, számos feladatra bevethető járműként. Nem ez volt az első szokatlan szállítmány: később dinoszauruszokat is vittek vele, de versenyzésre is használták. A korabeli reklámokban kiemelték, hogy vezető- és utasoldalon akár oldalra húzható ajtóval is meg lehetett rendelni. A lemezes furgon változatok mellett mikrobuszként, vagy fülke-alvázas kisteherautóként. A ’60-as évek végére a Transit elérte a bűvös százezres darabszámot az eladások terén. A modell a brit ipar részévé vált. A zárt furgon egyenesen a kicsi vállalkozások szimbólumává vált. Ha valakinek ilyen furgonja volt és a neve is szerepelt rajta, akkor ő testesítette meg a sikeres, független kisvállalkozót Angliában. Akinek ilyenje volt, arról tudták, hogy ő bizony saját maga főnöke. Később a Doormobile jóvoltából magas felszereltségű kempingbuszok és lakóautók is megjelentek belőle. A ’70-es években már a bűnözök kedvence is volt. A rendőrség észrevette, hogy a legtöbb rabláshoz köthető esetben Transitokkal hajtották végre a feladatot. Már a második generáció megjelenése előtt olyan speciális változatok is megjelentek, mint például a tűzoltóautó. Idővel a Transit a brit társadalom mindennapi életének gerincévé vált. A szervizkocsik mellett fagyikocsikat és mobil könyvtárakat is készítettek belőle. 1971-ben piacra dobták a Supervan változatot, amely üvegszálerősítésű karosszériával és farmotorral rendelkezett. Ez hosszú életet ért meg, mert még a ’90-es évek Transitjából is készült ilyen változat. Az első generációs Transit a facelift után 3662 angol fontba került. A Transit nemcsak egy furgon, hanem mobil szervizkocsi, mentőautó, és kerekeken guruló állatkert is lehet akár. Megjelenése óta már több mint 13 millió példányt adtak el belőle.

Közel 2 és fél órányi araszolás és gurulgatás után nem sokkal egy óra előtt aztán előkerült a kockás zászló és leintették a futamot. A szervezők arcára a mosoly és a felszabadult elégedettség ült ki. Sikerült a Guiness Világrekord! Dudálgatás, taps és önfeledt nevetgélések vették át a kezdeti izgatottság helyét a pályán. Ezután a résztvevők a 29 mérföldre, vagyis körülbelül 46 kilométerre lévő Chelmsford City lóversenypályája felé vették az irányt. Ott ugyanis már kezdetét vette a gigantikus Transit-fesztivál mintegy 2500 regisztrált látogatóval, élőzenével és minden földi jóval.