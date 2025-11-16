A Svájcban található Bernben nemrég egészen egyedi vontatót állított ki a Scania, amely egyébként a Vezess által is meglátogatott norvég Asko Norge AS-nál van tesztelésen. Egyike annak a kisebb flottának, amellyel a svéd gyártó a legújabb, üzemanyagcellás megoldásait teszi próbára valós üzemi körülmények között. Az újdonságot a Transport.CH kiállításon bárki megtekinthette. A választás nem véletlenül esett Svájcra, az alpesi országban ugyanis egy ideje zajlik a hidrogéncellás teherautók és vontatók piaci térnyerése.

A valódi áruszállítási körülmények között dolgozva láthatjuk csak igazán, mi az, ami valóban működképes, illetve, hogy fel tudja-e gyorsítani a jelenlegi folyamatokat” – jegyeze meg Tony Sandberg, a Scania Pilot Partner vezetője.

A hidrogénüzemű teherautó tesztje azonban nem változtatja meg a Scania stratégiáját a közúti áruszállítás dekarbonizációját illetően. A södertalje-i gyártó ugyanis továbbra is az akkumulátor-elektromos teherautókban látja a jövőt. A svéd márka viszont mindenképpen szeretne bizonyságot szerezni arról, hogy a különféle alternatív hajtásrendszerek milyen erősségeket és gyengeségeket rejtenek magukban.

Mit mutatnak az eddigi tesztek, amelyeket Norvégiában végeztek el? A Scania és az Asko tapasztalatai szerint az új vontatók akár ezer kilométert is képesek megtenni egy feltöltéssel. „A Scania Pilot Partnerként lehetőségünk van úgy kipróbálni a hidrogén hajtású teherautókat, hogy javaslatainkat még fel is tudják használni a későbbi, szériagyártású példányok fejlesztéséhez” – hangsúlyozta Arvid Endresen, az ASKO Midt ügyvezető igazgatója.

A svéd gyártó a Scania Pilot Partner kezdeményezést 2021-ben hozta létre azzal a céllal, hogy partnerséget építsen ki azokkal az üzemeltetőkkel, akik nyitottak az új technológiák tesztelésre a mindennapi munkavégzés közben. A programban többféle hajtásrendszerrel ellátott teherautó vesz részt, amelyek között tisztán elektromos, hatótávnövelővel kiegészített, valamint hidrogéncellás jármű is megtalálható.

Érdekesség, hogy 2022-ben a Scania már bejelentett egy együttműködést az amerikai Cummins-szal, amely a hidrogéncellás teherautók terén történő együttműködésre irányult volna, de a svédek azóta nem sok információt tettek közzé ezzel kapcsolatban. A norvég ASKO ugyanakkor korábban merev alvázas, üzemanyagcellás teherautókat is tesztelt, szintén a Scania-val történő együttműködés keretében. Sőt, 2021-ben egy hidrogéncellás kukásautót is bemutatott.

A Scania hidrogéncellás vontatók tehát egyelőre nem rendelhetők, mivel azokat még nem is forgalmazzák.