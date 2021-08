Tavaly a Scania alaposan meglepte a világot azzal, hogy bejelentette, Norvégiában fogják tesztelni a 26 tonnás, városi disztribúciós feladatokra fejlesztett üzemanyagcellás teherautóját. A svéd cég most újabb szenzációs bejelentést tett, közzétettek ugyanis egy fotót egy hidrogénnel közlekedő üzemanyagcellás kukásautóról, amely Göteborgban állt kísérleti üzembe.

A Scania egyelőre nem árult el túl sok technikai részletet az újdonságról. Annyi azonban bizonyos, hogy az üzemanyagcellás kukásautót 18 hónap alatt hozta össze a haszonjárműgyártóból, az üzemanyagcellák gyártásáért és fejlesztésért felelős Powercell Swedenből, valamint a hulladékgyűjtős felépítményeket gyártó JOAB-ból álló konzorcium. Ez a sárga Scania egyike annak a két járműből álló flottának, amelynek tesztelését a hulladékgyűjtéssel és kezeléssel foglalkozó Renova vállalta. A társaság tulajdoni jogait 10 nyugat-svédországi város gyakorolja, ami azt jelenti, hogy legalább ennyi helyen kipróbálhatják a hidrogéncellás kukásautót.

Első ránézésre a svéd gyártó újdonsága semmiben sem különbözik a hagyományos hulladékgyűjtő teherautóktól. Annyi azonban az avatatlan szemeknek is feltűnhet, hogy a fülke mögött egy nagyobb fém szekrény található. Ez rendkívül fontos szerepet tölt be, ugyanis ebben megy végbe a fordított elektrolízis, amelynek során a hidrogén és az oxigén reakcióba lép egymással. A hidrogén protonokra és elektronokra bomlik, a protonok végül kapcsolódnak az oxigénhez, ezáltal pedig vízpára vagy vízgőz keletkezik. Üvegházhatású gáz tehát egyáltalán nem kerül a levegőbe az üzemanyagcellás kukásautó működése közben. A fordított elektrolízis nyomán keletkező hő pedig “nem vész kárba”, hiszen azt a fülke fűtésére is fel lehet használni.

Hogy mikor lesz ebből sorozatgyártásra érett változat, azt még egyelőre nem tudni, hiszen a projekt kísérleti fázisban van. “Ezzel a projekttel a Scaniánál szeretnénk nagyobb tapasztalatokra szert tenni az üzemanyagcella működésével kapcsolatban. Szeretnénk tudni, hogy az üzemanyagcellás teherautók mennyire alkalmasak a dízeles változatok leváltására” – hívta fel a figyelmet Joar Turesson, a Scania termékmenedzsere.

Az üzemanyagcellás kukásautó kifejlesztését a Svéd Energiaügynökség anyagilag is támogatta, a Svéd Királyi Technológiai Intézet (KTH) szakmai támogatást nyújt a teszthez: monitorozza és nyomon követi az üzemanyagcellás kukásautó működését, az üzemeltetési adatokat pedig összeveti más alternatív hajtású járművekével.