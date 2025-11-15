Pénteken vadonatúj, alacsonypadlós Ikarusokat adtak át a Komárom-Esztergom Vármegye egyik legnagyobb településén, Tatán – adta hírül a város portálja.

A 120e típusú elektromos autóbuszok már jó ismertek a hazai közösségi közlekedésben. Fedélzetükön 30 ülő és 55 állóhely áll rendelkezésre, de a második ajtóval szemben található padlófelületen babakocsival, illetve kerekesszékkel utazók szállítására is van lehetőség. Mindemellett az új autóbuszok rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, légkondicionálóval, valamint USB-töltőpontokkal biztosítják a színvonalas és biztonságos utazást a tataiak és a környéken élők számára.

Reméljük, hogy sokan használják majd ezeket a buszokat, amelyek kényelmesebbé teszik a közösségi közlekedést, ami egyébként kvázi ingyenes. Bízunk benne, hogy az elektromos autóbuszok forgalomba állítása, és a rendkívül alacsony jegy, illetve bérletárak ösztönözni fogják a tataiakat arra, hogy gyakrabban válasszák a helyi járatú buszokat” – jegyezte meg az átadási ünnepségen Michl József, Tata polgármestere.

A tataiaknak lényegében csak jelképes összeget kell fizetniük a helyi közösségi közlekedés használatáért. Az állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkezők, a kistérségben élők, valamint a Tatán munkát vállalók mindössze 150 forintért válthatnak bérletet 30 napra. Az éves bérlet sem sokkal drágább, azért csak 1800 forintot kell fizetni. Ráadásul a mostani fejlesztés révén a helyi flotta átlagéletkora a 13,9 évről mindössze 1,9 évre csökken.

A most átadott flotta része annak a mennyiségnek, amit a Volánbusz (amely azóta már beleolvadta a MÁV Csoportba) a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. Zöld Busz Programjának, valamint az Energiaügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően szerezhet be.

Mint ismeretes, összesen 20 darab új Ikarus 120e állhat forgalomba a projekt keretében hazánkban. A kezdeményezés révén Balatonfüred 3, Hajdúszoboszló 1, Keszthely 1, Komárom 1, Komló 7, Tata 6 darab akkumulátor-eletromos autóbuszt kap. Az autóbuszokhoz szükséges töltőinfrastruktúra kiépítésére 80 százalékos hozzájárulást nyert a pályázaton a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft.

Székesfehérvár nem Ikarust vásárol Székesfehérvárra 3 darab Goldion E9 típusú városi elektromos midibusz érkezhet egy közbeszerzésnek köszönhetően. Bár a tenderen az Ikarus is indult, nagyon kevésen múlott a győzelem. A győztes pályázó (Goldi Mobility Kft.) nettó 379,4 millió forintos összeget ajánlott meg a buszokért, míg az Ikarus képviseletében az Electrobus Europe Zrt. ennél némileg magasabb, 381,6 millió forintos árat kínált.

A 950 millió forint értékű fejlesztés hozzájárul a fenntartható közösségi közlekedés megteremtéséhez, mivel csaknem a teljes helyi flotta megújul, évente pedig mintegy 268 tonna széndioxid-kibocsátástól mentesül ezáltal Tata levegője.