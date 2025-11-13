Az Egyesült Államokban minden évben kiemelt jelentőséggel bír annak a fenyőfának a szállítása, amelyet az amerikai törvényhozás épülete, a Capitolium előtt állítanak fel advent előtt. A feladat, vagyis a kivágott fa a szállítása rendszerint a Kenworth teherautó gyártóra hárul. A fát azonban a legtöbbször más és más helyszínekről kell a helyszínre szállítani, mert így szeretnék kifejezni, hogy mind az 50 tagállam egyformán fontos az USÁ-nak.

Az idei évben egy Kenworth T680 típusú csőrősre esett a választás, amely egyedi megjelenést kapott. A háromtengelyes, aerodinamikus motorháztetővel és fülkével rendelkező vontatót a Nevada államban található nemzeti park erdejének látképe díszíti. Azért választották ezt a fotót, mert november elsején innen indult a fenyőfa hosszú, 20 napos útjára. A közel ötezer kilométeres (3 ezer mérföld) turné 13 állomásból áll és olyan nagyvárosokat is érint, mint például Las Vegas, vagy Lexington.

A tréleren 53 láb, vagyis 16,15 méter magas Silver Belle (Ezüst szépség) elnevezésű vörösfenyő kapott helyet, amelyet a Nevada állambéli Humboldt-Toiyabe nemzeti erdőből vágtak ki. Az elnevezés Nevada állam “Silver State” (Ezüstállam) elnevezésére utal, mivel történelmileg híres az ezüst bányászatáról.

Ahogyan minden évben, úgy idén is a Knight–Swift Transportation látja el a fuvarozási feladatokat, a cég már 12 éve felel a feladatért. A tét nem kicsi: a fenyőnek épségben oda kell érnie november 20-ra a Washington államba. Nincs B-opció, nincs tehát olyan fenyőfa, amelyet ki tudnák állítani helyette.

A Kenworth tájékoztatása szerint a szállítást végző vontató 76 hüvelykes, tehát 193 cm hosszú fülkével készült. A csőrős hajtásáról Paccar MX-13 típusú dízelmotor gondoskodik, amelyhez Paccar TX-12 automatizált sebességváltó csatlakozik. A gépjárművezető kényelmét ülésfűtéssel és szellőzéssel ellátott sofőrülés szolgálja, de mikrohullámú sütő, TV, hűtőszekrény és egy kihajtható asztal is rendelkezésre áll.

Miután a fa megérkezik a rendeltetési helyére, kezdetét veheti a díszítés. A karácsonyfa hagyományosan december 1-tól egészen január 1-ig áll a Capitolium előtt.