Teljes egészében Brazíliában és Brazíliának fejlesztette, és ott is gyártja a Rampage pickupot a Stellantis amerikai haszonjármű-márkája, a RAM. Hogy akkor mi köze ennek Európához? A Stellantis régóta szeretne kihasítani egy szeletet az európai pickup-piacból – korábban a Peugeot-val próbálkozott –, és erre méretében, fazonjában és presztízsében is alkalmas lehetne a Rampage.

20 fotó

A RAM egy ideje jelen van ugyan Európában, de az amerikai piacra gyártott modellek közül még a legkisebbek is túl nagyok ide. A Rampage viszont alig több mint 5 méter hosszú (5028 x 1886 x 1716 mm), azaz még rövidebb is, mint a címben említett, piacvezető modellek. Ez persze nem feltétlenül előny, ha munkavégzésre keres teherjárművet az ügyfél – a plató térfogata 980 liter –, szabadidős felhasználásnál viszont nem sok múlik azon a huszonöt centiméteren.

Ilyenkor fontosabb a kabin kialakítása, és ezen a téren kiváló eredményt végeztek a dizájnerek: a Rampage vezetői környezete modern, sportos, igényes. A műszerfalat, az ajtókat, a kormányt és az üléseket bőr vagy nyersbőr borítja, a klíma kétzónás, a műszeregység 10,3 colos digitális, az érintőképernyő 12,3 colos, az audiorendszer tízhangszórós Harman Kardon egység. Hat USB-port, tárcsával vezérelt, kilencfokozatú automata sebességváltó szolgálja a kényelmet.

Két kivitelben, kétféle motorral készül a Rampage. Az R/T(Road and Track) kifejezetten sportos hangvételű. Pirossal varrott felületek, sportkormány, sport üzemmód élesebb gázreakciókkal, módosított váltóvezérléssel, egyedi műszergrafikával. És persze 272 lóerős, 400 Nm-es, kétliteres benzines turbómotorral, 220 km/óra végsebességgel, 6,9 másodperces gyorsulással 0-100 km/órára.

A Rebel ehelyett lemosható belső felületekkel és a jól ismert 2,2 literes dízelmotorral (200 LE, 450 Nm) segíti a hatékony munkavégzést, a hasznos teherbírása eléri az 1015 kilót. A végsebesség 196 km/óra, a gyorsulás ideje 9,9 mp.

Alább videón tekintheted meg a RAM Rampage képességeit

a videó a hirdetés után indul

Mindkét modellváltozat kap összkerékhajtást és felezőt. A felfüggesztés elöl és hátul egyaránt többlengőkaros, a mérnökök „személyautósra” hangolták a futóművet – ez különösen igaz az R/T variánsra. A kormánymű elektronikus, van visszagurulás-gátlás és ereszkedés-szabályozás, a fékek elöl 305, hátul 320 mm átmérőjű tárcsákat alkalmaznak. A rögzítőfék elektromos. A Rebel 235/65 méretű, vegyes használatú abroncsokat, az R/T 235/55-ös gumikat és 10 mm-es ültetést kap.

A személyautós jellemzők sorát a vezetőtámogató funkciók folytatják: van dugókövetés, sávközép-tartás, autópályán önvezetés (de a kormány észleli, ha elengedi a vezető) és a többi, immár szokásos rendszer. A kényelmi felszereltség is gazdagnak ígérkezik.

Akkor tehát jön Európába a RAM Rampage? Még nem biztos. A cég most elkezdi felmérni az érdeklődést, a piaci lehetőségeket, és a tapasztalatok fényében döntenek a forgalmazásról.

