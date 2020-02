A világ sok részén a pick upok jelentik a legjobb megoldást azok számára, akiknek egyszerre van szüksége a terepképességekre, a raktérre és a személyautós utastérre. A Peugeot is szeretett volna magának egy szeletet abból a szegmensből, ahol a Toyota Hilux és a Nissan Navara is évek óta otthonosan mozog, ezért a kínai Changan platósának alapjaira tervezték a Peugeot Landtreket.

A Landtreket Latin-Amerikában és Afrika déli részén kínálják majd, tehát az európai piacon nem lesz elérhető. A formája igazodik a jelenlegi palettához, a nagy maszk és a fényszóró menetfénye is egyértelműen Peugeot jellegzetesség. A beltérben sincs ez másképpen, ahol a formák ismerősek lehetnek, egyes kapcsolók is, de a műszeregység nem a kormány felett található és van külön klímapanel is. Ez már csak azért is fontos, mert vannak egészen mezítlábas változatok is, fedélzeti érintőképernyő nélkül, akár kétfős kabinnal.