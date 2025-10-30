A Gépipari Tudományos Egyesült által rendezett eseményen rövid összefoglalót kaphattak az érdeklődök a magyar autóbuszgyártással kapcsolatban. „Szomorú esemény történt a hazai autóbuszgyártók közösségében, mivel 2024 végén megszűnt Debrecenben az autóbuszgyártás. Jelenleg a Kravtex, a BYD és az Ikarus gyárt autóbuszokat Magyarországon” – árulta el az eseményen Vincze-Pap Sándor, a Magyar Buszgyártók Szövetségének (MaBuSz) elnöke, utalva ezáltal a Mercedes-Benz alvázakra karosszált, alacsony belépésű Reform autóbuszcsaládra, amelynek első tagja eredetileg 2017-ben mutatkozott be.

2024-ben több mint 540-550 darab normál méretű autóbusz készült idehaza. Ehhez jön még körülbelül még 40 darab M2-kategóriájú kisbuszos gyártás, amelyek kisteherautóból történő átalakítással jöttek létre. A dízelbuszok aránya még valamivel magasabb volt, mint a tisztán akkumulátor-elektromos változatoké, de jövőre várhatóan ez változni fog és többségbe fog kerülni a zéró e-missziós buszok aránya a legyártott autóbuszok tekintetében a MaBuSZ elnöke szerint.

A magyar buszpiacot illetően Vincze-Pap Sándor kiemelte, hogy idén MÁV Csoport ezer darab autóbuszra adott le megrendelést. Ezeket a Kravtex-nek 2028-ig kell teljesítenie Econell típusú autóbuszokkal. Ez a beszerzés nemcsak stabilizálja a magyar cég megrendeléseit, hanem éves szinten növeli is a Győrben és Mosonmagyaróvárott legyártott buszok számát. „Mindezt teljes szívvel tudjuk üdvözölni, mivel ez a Kravtex fejlesztéseinek is egy lökést ad” – hangsúlyozta a szakember.

A MaBuSZ elnöke ezzel utalt arra a bejelentésre, amit konferencián később Tormássy Attila, a Kravtex marketing és kommunikációs vezetője tett. „Még sohasem volt időszak, amikor a Credobus ne fejlesztett volna valamilyen terméket. Most sincs ez másképpen. Bizonyára sokan emlékeznek még az Inovell normál padlós városközi autóbuszunkra, amelyből legalább ezer darab fut Magyarországon. Jelenleg ennek a modellnek a továbbfejlesztésén dolgozunk” – emelte ki a magyar autóbuszgyártó képviselője.

Az újdonság várhatóan Inovell Next néven fog bemutatkozni 2027-ben. A Kravtex az új generációs változat kapcsán két fontos célt tűzött ki: egyfelől szeretné megtartani az Inovell hatékonyságát, másfelől pedig fel kívánják készíteni az elektromobilitás kívánalmainak való megfelelésre. Vagyis az új generációs Inovell Next akár tisztán elektromos változatban is készülhet majd. A modell formatervezője az a Tóth János ipari formatervező, aki korábban az Electronell alacsony belépésű elektromos buszcsalád szóló és csuklós változatát is tervezte. Nem mellesleg pedig az egykori NABI Sirius megálmodója is egyben.