A Gépipari Tudományos Egyesült által rendezett eseményen rövid összefoglalót kaphattak az érdeklődök a magyar autóbuszgyártással kapcsolatban. „Szomorú esemény történt a hazai autóbuszgyártók közösségében, mivel 2024 végén megszűnt Debrecenben az autóbuszgyártás. Jelenleg a Kravtex, a BYD és az Ikarus gyárt autóbuszokat Magyarországon” – árulta el az eseményen Vincze-Pap Sándor, a Magyar Buszgyártók Szövetségének (MaBuSz) elnöke, utalva ezáltal a Mercedes-Benz alvázakra karosszált, alacsony belépésű Reform autóbuszcsaládra, amelynek első tagja eredetileg 2017-ben mutatkozott be. 

2024-ben több mint 540-550 darab normál méretű autóbusz készült idehaza. Ehhez jön még körülbelül még 40 darab M2-kategóriájú kisbuszos gyártás, amelyek kisteherautóból történő átalakítással jöttek létre. A dízelbuszok aránya még valamivel magasabb volt, mint a tisztán akkumulátor-elektromos változatoké, de jövőre várhatóan ez változni fog és többségbe fog kerülni a zéró e-missziós buszok aránya a legyártott autóbuszok tekintetében a MaBuSZ elnöke szerint.

A magyar buszpiacot illetően Vincze-Pap Sándor kiemelte, hogy idén MÁV Csoport ezer darab autóbuszra adott le megrendelést. Ezeket a Kravtex-nek 2028-ig kell teljesítenie Econell típusú autóbuszokkal. Ez a beszerzés nemcsak stabilizálja a magyar cég megrendeléseit, hanem éves szinten növeli is a Győrben és Mosonmagyaróvárott legyártott buszok számát. „Mindezt teljes szívvel tudjuk üdvözölni, mivel ez a Kravtex fejlesztéseinek is egy lökést ad” – hangsúlyozta a szakember.

4 fotó

A MaBuSZ elnöke ezzel utalt arra a bejelentésre, amit konferencián később Tormássy Attila, a Kravtex marketing és kommunikációs vezetője tett. „Még sohasem volt időszak, amikor a Credobus ne fejlesztett volna valamilyen terméket. Most sincs ez másképpen. Bizonyára sokan emlékeznek még az Inovell normál padlós városközi autóbuszunkra, amelyből legalább ezer darab fut Magyarországon. Jelenleg ennek a modellnek a továbbfejlesztésén dolgozunk” – emelte ki a magyar autóbuszgyártó képviselője.

Bejelentették mikor jöhet a következő magyar autóbusz 5

Előtérben a BYD eBus B12.b típusú autóbusz

Az újdonság várhatóan Inovell Next néven fog bemutatkozni 2027-ben. A Kravtex az új generációs változat kapcsán két fontos célt tűzött ki: egyfelől szeretné megtartani az Inovell hatékonyságát, másfelől pedig fel kívánják készíteni az elektromobilitás kívánalmainak való megfelelésre. Vagyis az új generációs Inovell Next akár tisztán elektromos változatban is készülhet majd. A modell formatervezője az a Tóth János ipari formatervező, aki korábban az Electronell alacsony belépésű elektromos buszcsalád szóló és csuklós változatát is tervezte. Nem mellesleg pedig az egykori NABI Sirius megálmodója is egyben. 

Bejelentették mikor jöhet a következő magyar autóbusz 6
Forradalmi változás küszöbén áll a budapesti közösségi közlekedés
Már csak hónapok kérdése és forgalomba állnak Budapest…