Budapest közösségi közlekedése jelentős mérföldkőhöz érkezett. A BKK egyik alvállalkozója, az Arriva ugyanis 82 darab elektromos autóbuszt vásárol. Hol lehet ennyi buszt tölteni? A vállalat egy kerekasztal-beszélgetés keretében avatta be az újságírókat a jelenleg zajló fejlesztésekbe.

A projekt megvalósítását több évnyi előkészítő munka előzte meg, amelynek része volt több telephely- és üzem látogatás. „Most már ott tartunk, hogy szemmel látható változások zajlanak a 11. kerületi telephelyünkön, Budapesten. Az elektrifikáció kiemelt helyen szerepel az Arriva-csoporton belül” – hívta fel a figyelmet Krsjak Attila, az ArrivaBus Kft. kommunikációs vezetője. Hogy mekkora beruházásról van szó, azt jól mutatja, hogy például a Zöld Busz Program keretében eddig 140 villanybusz beszerzését támogatták. Budapesten pedig még soha ennyi akkumulátor-elektromos autóbusz nem közlekedett. Van mit behoznia a fővárosnak, hiszen a Budapesttel azonos méretű Varsóban például az e-buszok száma elérheti 374 darabot 2026 végére.

Támogatás nélkül

Az ArrivaBus jóval korábban, már 2022-ben elkezdte felmérni, hogyan tud a töltők kialakításához szükséges „plusz” áramot hozni a telephelyre. „Az E.ON biztosított minket afelől, hogy képes biztosítani a szükséges mennyiséget, ami 15 megawatt teljesítmény. Ez bőven elegendő kapacitás ahhoz, hogy a beszerzésre kerülő buszflottát rendszeresen töltsük”– jegyezte meg Vinkovics Ákos, az Arrivabus innovációs és transzformációs vezetője. Hozzátette: nem volt olyan támogatási forma, amit igénybe tudtak volna venni a fejlesztés megvalósításához. Magyarán mind a buszok, mind a töltők beszerzése magán forrásból valósul meg. A társaság a „zöld jelzés leadása” után összeállított egy műszaki csoportot, amely feladatul kapta a fejlesztés realizálását. A kivitelezés hivatalos megvalósításának kezdete egy 2024. november 28-i találkozó volt, ahol megkötötték a szükséges szerződéseket.

A budapesti Andor utcai telephelyen két ütemben összesen 82 elektromos töltőberendezés telepítése valósul meg. A töltőket a finn Kenpower szállítja, amely olvasóink számára ismerős lehet, hiszen tavaly ilyen töltőkkel töltöttük a tesztre érkező elektromos Scaniákat. Az első ütemben 58 darab szóló buszhoz tartozó, 75 kW minimum teljesítménnyel rendelkező töltőt létesítenek, a második ütemben pedig a csuklós buszok 150 kW teljesítményű töltőit építik ki. Emellett 10 darab transzformátor állomás is megépül, amelyek feladata, hogy eljuttassák az áramot a töltőpontokig. Érdekesség, hogy ehhez legalább 5 méter széles és 2 méter mély árkokat kell ásni az Andor utcai telephelyen. A tervek alapján a kivitelezés november 4-ig befejeződni.

5 fotó

Szigorú tűzvédelmi szabályok

Bár Budapesten mostanában a dízel üzemű buszok hajlamosak kigyulladni, ennek ellenére, ha egy ilyen eset az elektromossal megtörténik, akkor a szkeptikusok temetni kezdik az e-hajtásrendszert. „A tűzvédelem az elektromos mobilitás terén sokszor extra figyelmet kap a sajtóban és sajnos nem mindig hozzáértő emberek nyilatkoznak erről a médiában. Az én feladatom az, hogy az ArrivaBus-nál a jelenleg érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályoknak érvényt szerezzek”– hangsúlyozta Farkas-Rozsik Gábor, tűzvédelmi szakmérnök, aki a felkérés előtt közel három évtizeden keresztül hivatásos tűzoltóként dolgozott. Kiemelte: a hazai jogszabályi környezetre sokáig az volt jellemző, hogy viszonylag lassan követte le az elektromobilitás fejlődését. Az elektromos autóbuszok, teherautók töltőhelyére vonatkozó tűzvédelmi műszaki irányelv tavaly decemberi megalkotása viszont nagyot lendített az eseményeken.

Miről is szólnak ez az irányelv? „Ez lényegében előírja, hogy a biztonságot hogyan, milyen műszaki tartalommal lehet garantálni. Ez egy nagyon komoly segítség nekünk” – tette hozzá a szakember. A jogszabályi előírások szerint a töltőhely-csoportokat például legalább 90 percig ellenálló, 4 méter magas tűzgátló falakkal kell egymástól elválasztani. Egy töltőhely-csoportnál pedig csak 10 darab autóbusz lehet.

Töltés menetrend szerint

Érdekesség, hogy az autóbuszokat a BKK igényei szerint fogják tölteni. Ez a napi gyakorlatban azt jelenti, hogy a forgalomszervezőtől kapott digitális információk alapján a töltésmenedzsment szoftver gondoskodik a buszok töltéséről. Vagyis, ha egy adott autóbusznak már hajnalban ki kell gurulnia a garázsból valamiért, akkor ő biztosan ki fog tudni menni. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az ArrivaBus beruházása felül van tervezve. Ha figyelembe vesszük a 15 MW-os kapacitást, elmondhatjuk, hogy ez nagyobb mint a tiszalöki vízi erőmű napi teljesítménye 12,9 MW (!). Ez messze-messze több autóbusz töltését teszi majd lehetővé annál, mint amennyit nemrég az ArrivaBus Kft. vásárolt.

A társaság 52 darab B12 típusú szóló, valamint 24 darab B19 típusú csuklós elektromos buszt szerez be a BYD-tól. A vállalatnál a döntés meghozatala előtt lényeges szempont volt a minél jobb rendelkezésre állás. „Ezen a téren mi nagyon jók vagyunk, a Magyarországon közlekedő BYD buszok rendelkezésre állása 95%-felett van” – hívta fel a figyelmet Krenner László, a BYD közép-kelet európai régióért felelős értékesítési vezetője. Jelenleg a komáromi összeszerelő üzemmel rendelkező cég 10 városban van itthon jelen, Budapest lesz a sorban a 11.

A szóló buszokat 491 kWh kapacitású, a csuklós autóbuszokat pedig 563 kWh kapacitású akkumulátor-csomaggal szerelik. A buszgyártó képviselője kiemelte ugyanakkor, hogy a szóló buszok már a legújabb technológiájú, úgynevezett Blade-akkumulátorokkal készülnek, amelyek egyik fő ismertetőjegye a nagy energiasűrűség. „Ennek köszönhetően gazdaságosabb energia-felhasználással büszkélkedhetnek. A mindennapi tesztek szerint a Blade energiatároló-csomagokkal szerelt BYD buszok átlagfogyasztása 0,65 kWh/km körül alakul” – hangsúlyozta Krenner László.

Az új BYD elektromos autóbuszok várhatóan 2026 elejétől állnak forgalomba. Ezek a járművek elsősorban Budapest belső területein közlekednek majd, például a 105-ös és 210-es vonalakon. Megjelenésük a budapesti utcákon forradalmi mérföldkő lesz, hiszen segítségükkel csökkenthető a közösségi közlekedés ökológiai lábnyoma, de egyúttal ezek lesznek a főváros első, normál méretű akkumulátor-elektromos villanybuszai is egyben.