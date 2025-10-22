Ki szeret reggel a kukásautó zúgására ébredni? Nos, úgy tűnik, hogy a jövő hulladékszállítói csendesebbek lehetnek. A Tatra éppen egy halk kukásautón dolgozik. Persze ennek, van némi előzménye.

2023-ban számoltunk be először arról, hogy a legendás márka környezetbarát hajtáslánc fejlesztésébe vágott bele. A fő csapásirányt akkor a Tatra Force típuscsalád jelentette, azon belül is leginkább egy építőipari felhasználásra szánt változatra fókuszált. A prototípust egy évvel később mutatták be. Emellett egy önvezető változatról is lerántották a leplet.

Ezúttal azonban olyan változat fejlesztésébe vág bele, amellyel jó eséllyel akár az utakon is találkozhatunk. A Force e-Drive FCEV 6×4 lényegében egy kommunális feladatokat ellátó, hulladékgyűjtős felépítménnyel ellátott teherautó, amely környezetbarát módon biztosítja a szemét elszállítását. Az újdonság láttán rögtön két fontos dolog szúrhat szemet: az egyik, hogy a Tatra a saját fejlesztésű fülkéjét használja, a másik pedig, hogy a kabin mögött helyet kapott egy jókora „acélszekrény”, amiben az üzemanyagcella található.

A projekt megvalósítását egy több szereplőből álló konzorcium hajtja végre, amelyben a Tatra Trucks, az Ostravai Műszaki Egyetem, valamint a cseh DEVINN vállalat vesz részt. Utóbbi vezető szerepet tölt be a cseh hidrogén hajtásrendszerek fejlesztésében és integrálásában. Emellett hidrogéngenerátorok (H2Base) és hidrogéntöltőállomások integrálásával is foglalkozik.

3 fotó

Egyelőre kevés részletet árultak el a készülő teherautóval kapcsolatban, annyit azonban már most is lehet tudni róla, hogy 6×4-es hajtásképlettel fog rendelkezni. Vagyis a két hátsó tengelye hajtott lesz. Emellett a Tatra híres alvázával építik meg, amelynek része egy központi tartócső, amelyhez csatlakoznak a független felfüggesztésű lengő féltengelyek. Ez a konstrukció lehetővé teszi, hogy a jármű extrém terepen is megőrizze a stabilitását, illetve, hogy minden kerék a talajon maradjon.

A készülő jármű akár több mint 30 százalékos emelkedőket is le fog tudni küzdeni, de ehhez szükség van egy kiegészítő akkumulátorra, amelyből a hajtásrendszer fel tud venni plusz energiát. A 25 tonnás teherautó várhatóan 200 kilométert tud majd megtenni egy feltöltéssel. Bár a bemutató teherautó hulladékszállításra alkalmas felépítménnyel érkezik, számos egyéb változat is készülhet belőle, többek között utca seprésre, útkarbantartásra vagy úttisztításra tervezett kivitelben. A modellt várhatóan önvezetésre alkalmas segédberendezésekkel is felszerelik.

Érdekesség, hogy az új Tatra fejlesztéséhez uniós forrásokat is felhasznál a cseh cég, a pontos összeget azonban egyelőre nem tették közzé.