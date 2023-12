A nagy múltra visszatekintő gyártó, a Tatra bemutatta, hogyan képzeli el a jövő teherautóját. A Csehszlovák Csoport és a Promet Csoport kezében lévő vállalat célja, hogy olyan járműcsaládot fejlesszen ki, amely többféle konfigurációban készülhet és ami számos üzemeltetői igénynek képes megfelelni. Szóval végső soron környezetbarát svájci bicskát akarnak belőle faragni.

A fejlesztés alatt álló típuscsalád első prototípusán jól látható, hogy a csehek alapvetően a nagy sikerű Force modellcsaládot vették alapul, amely saját fejlesztésű alvázat, illetve fülkét használ. (Ezzel szemben a Phoenix a DAF-tól érkező kabinokkal gördül le a gyártósorról).

Az újdonság fejlesztésében a cseh ÚJV Řež is részt vesz, amely korábban az első cseh hidrogén busz, a TriHyBus megalkotásával tette le a névjegyét, de a vállalatnak hidrogén töltő állomása is van Neratovice-ben. A jövő Tatra teherautójának fejlesztése mindemellett a Prágai Egyetemen működő Kémiai és Technológiai Tanszék hallgatóinak is munkát ad.

A prototípus alapjául szolgáló harmadik generációs Force modellt májusban mutatták be a brünni Pyros vásáron. Az újdonság várhatóan nyolckerekes lesz és megkapja a Tatra legendás, független felfüggesztésű, lengő féltengelyekkel ellátott, központi teherhordó csővel rendelkező alvázát. Ki lesz a célcsoportja a hidrogénnel hajtott Tatrának? Most úgy számolnak, hogy elsősorban a bányaipar számára lehet ideális egy ilyen masszív, legalább 45 tonnás teherautó. Mindemellett akár építőipari felhasználásra is alkalmas lehet.

A prototípus központi, szinkron elektromos motorral készül, amely 480 kW állandó és 580 kW csúcsteljesítménnyel büszkélkedhet, mindemellett pedig 2300 Nm-res nyomaték leadására képes. A legénységi fülke mögött két darab, egyenként 100 kW teljesítményű hidrogéncella kapott helyet, amelyek hidrogéntartályokból kapják a működéshez szükséges üzemanyagot. A járművet egy lítnium-nikkel-mangán-kobalt akksicsomaggal is ellátják, amely 171 kWh kapacitással rendelkezik. Ez, a hidrogéncellák által megtermelt, ámde fel nem használt energia tárolására szolgál és akár külső áramforrásból is feltölthető.

A Tatra egyelőre nem közölte, hogy mikor mutatja be az új teherautóját, de várhatóan meg fog történni a következő évben. A jármű elsődleges piaca feltételezhetően Németország lesz, de vélhetően több olyan nyugat-európai országban is értékesíteni fogják, ahol már rendelkezésre áll kisebb-nagyobb sűrűségű hidrogén töltőhálózat.