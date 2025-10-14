Az olasz gyártónál az alapot a Daily fülke-alvázas kivitele adja. Ez, a legfeljebb 7,2 tonnás össztömegben készülő kisteherautó kétféle üzemanyaggal is működtethető: egyfelől hulladékból előállított biogázzal, másfelől pedig cukornádból, vagy kukorica maradványból készített etanolból. Ez nagyobb szabadságot biztosít az üzemeltetők részére, hiszen kétféle üzemanyaggal is használhatják – szúrta ki a lengyel 40ton.net.

A jármű hajtásáról egy 3 literes, 135 lóerős, sűrített földgázzal hajtott motor gondoskodik, amely biogázzal történő üzemeltetés esetén körülbelül 95 százalékkal csökkenti a szén-dioxid kibocsátást. Mivel a biogáz beszerzése még mindig kihívást jelenthet, az Iveco úgy döntött, hogy ezt az egységet úgy alakítja át, hogy tiszta etanollal, ismertebb nevén E100-zal is működtetni lehessen. A példát Brazília szolgáltatja, ahol széles körben elérhető, éppen ezért gyakorlatilag kapóra jön az alternatív üzemeltetés terén. Ezek után nem is meglepő, hogy az Iveco Daily Multifuel-t Brazíliában mutatták be.

Mivel a motor kétféle üzemanyagot használ, ezért két külön befecskendező és két külön üzemanyagtartály van a teherautón. Az etanol tartálya a jobb, a gázpalackok pedig a bal oldalon találhatók. Hogy ne lehessen összekeverni a tankolást, a jobb oldalon van az etanol, a bal oldalon pedig a CNG betöltőnyílás.

Az Iveco szerint mindez lehetőséget teremt a környezetbarát közlekedés megvalósítására dél-amerikai olyan helyein, ahol az elektromos teherautók forgalomba állítására még nincs lehetőség.