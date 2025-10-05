Vasárnap délelőtt árokba borult a tűzoltóság vízszállító autója a 7-es főút siófoki szakaszán. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az Sonline.hu megkeresésére közölte: egy füstölő épülethez riasztották a tűzoltókat, a baleset a vonulás közben történt.

A vízszállítóban csak a sofőr utazott, ő azonban ki tudott szállni a járműből. A felborult tűzoltóautóról egy arra járó autós készített felvételt, majd azt a Siófoki élet nevű Facebook-csoportban osztotta meg.

Az év elején is árokba borult egy tűzoltóautó, akkor a mentést is megörökítették:

