A Ford Transit idén 60 éves. Ebből az alkalomból a márka komoly Guiness Világrekordot állított fel nemrég, amiben a Vezess is részt vett. Az esemény kapcsán megrendezték a Transit fesztivált is, ahová egy nagyon különleges példány futott be ebből a modellből. Túlzás nélkül állítható, hogy ez a darab az amerikai csőrös nyerges vontatókat kedvelők szívét is megdobogtathatja.

Az első generációs Transitot tulajdonosa amcsi csőrössé alakíttatta át. A mattfekete fényezés tökéletes harmóniában van az ég felé ágaskodó, krómozott kipufogó csövekkel, valamint a krómozott üzemanyagtartállyal. Az összkép talán nem is lehetne ennél profibb. Ha egy Peterbilt logó kerülne rá, akár azt is megenné a halandó ember, annyira rendben van fizimiska.

4 fotó

„Nem tudom már pontosan mikor épült, de úgy tudom, hogy 1993-ban helyezték forgalomba. Eredetileg négykerekű, duplakabinos kivitelként gördült le a gyártósorról és egy ideig a British Airways szolgálatában volt a Heathrow repülőtéren” – árulta el érdeklődésemre Phil Gassor, a jármű tulajdonosa. Hozzátette: a harmadik tengelyt már az átalakítás után kapta meg. Természetesen szükség volt az alváz megerősítésére is, hogy elbírjon ennyi plusz súlyt.

Nemcsak az alvázat alakították át, hanem a motort is erősebbre cserélték. Jelenleg körülbelül 140 lóerős dízel erőforrás duruzsol benne. Az ötlet onnan ered, hogy 1978-ban a Truck magazin és a Ford készített egy ehhez hasonló kiadást. Az a példány ugyanakkor egy kicsit rövidebb volt és még félpótkocsi is járt hozzá (az igazság az, hogy Philnek is van otthon trélere, de azt nem hozta el a Transit festiválra). Ennek a járműnek a készítői tehát alapvetően azt a bemutató autót vették alapul.

A végeredmény önmagáért beszél. Ez a Ford Transit jóval nagyobb kényelmet és komfortot kínál, mint a szériagyártású duplakabinos változatok akkor nyújtottak. A Transit eredeti fülkéje mögé egy plusz kabin került, amiben egy jól felszerelt konyha áll rendelkezésre: mosogató, hűtő, de még tűzhely is megtalálható benne. Félpótkocsi nélkül, üresen legalább 2,2 tonnát nyom.

„Ez egy nagy jármű, éppen ezért óvatosan kell vezetni. Ráadásul nincs benne szervokormány, emiatt parkolásnál kicsit körülményesebb vele manőverezni. Egyáltalán nem kicsi a fordulóköre. Emellett egy kicsit hangos is a motorja, de ezzel nincsen semmi baj, ilyennek kell lennie” – tette hozzá Phil. A férfi a Vezessnek azt is elárulta, hogy még nem tudja, valaha megválik-e tőle. Immáron 22 éve az ő tulajdonában van és bízik benne, hogy sikerül megőriznie a jelenlegi állapotában.