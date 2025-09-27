A Dembell neve ismerősen csenghet azok számára akik otthonosan mozognak a prémium felszereltségű lakókamionok világában. Tavaly a Vezess is bemutatott egy olyan példányt, amely értékét tekintve vetekszik egy villa árával. Az új paletta immáron a Mercedes-Benz GigaSpace ProCabin-nal készül, ezért megnéztük mit tud most egy ilyen luxus kamion.

A honlap szerint a leendő vásárlók háromféle – a Serenity, a Prime és az Elite – modell közül választhatnak. Valamennyi háromtengelyes, vagyis elegendő hosszúságú ahhoz, hogy fedélzetén kényelmes élettereket lehessen kialakítani. Ezen modellek közös jellemzője a megnövelhető alapterületű nappali, amely közvetlenül a füle mögött, az A és B-tengely között található. Ez lényegében egy hatalmas, kitolható kanapét jelent. Emellett a konyha modul is kijebb csúcstatható, amelynek köszönhetően egy hatalmas amerikai konyhás nappali jön létre 2,1 méteres belmagassággal.

A vizesblokk a teherautó közepén kap helyet. Hátul pedig egy olyan, 2,05 méteres belmagassággal bíró hálószobát alakítanak ki, amiben 1,8 méter széles és 2 méter hosszú francia ágy áll rendelkezésre. Tévedés lenne azt gondolni, hogy a hálószoba alatt csak csomagtér van. A Dembell tervezői ugyanis rendkívül innovatív módon egy olyan 4 méter hosszú garázst alakítottak ki, amiben egy kisebb személyautó is elfér.

7 fotó

“Tiszteljük a hagyományos értékeket, de folyamatosan rajta tartjuk a szemünket az új dolgokon és megoldásokon. Szeretünk szakítani a konvenciókkal, mert szenvedélyünket a megszokott dolgok megkérdőjelezése, a kutatás, a kísérletezés és az összes lehetséges megoldás kipróbálása táplálja” – jegyezte meg Filo Gábor, a Dembell Motorhomes alapítója és ügyvezető igazgatója.

A Dembell lakókamionok teljes egészében a saját ízlésre szabhatók. Belső terüket azonban olyan stílusban alakítják ki, amelyek a ledrágább jachtok világát idézik meg. A cég együttműködött a Pininfarina olasz stúdióval, ami exkluzív és izgalmas megjelenést eredményezett. A fedélzeten nincs helye rusztikusságnak, csak és kizárólag természetes anyagokat, így például márványt, valódi bőrt és fát használnak. A legújabb modellek tetején már napelemek is rendelkezésre állnak, ami gazdaságosabbá teheti a teherautó elektromos berendezéseinek energia-felhasználását.

A felhasználók számtalan – köztük piros és fehér – karosszéria szín közül választhatnak. Ez a fajta elgondolás is kissé túlmutat a hagyományos lakóteherautók világán, amelyeket többnyire azok vásárolnak, akik például lóversenyekre járnak. A Dembell lakókamion tehát teljesen megújult belsővel és külsővel készül, de a luxus továbbra is alapfelszereltség ezeknél a hazai gyártású járműveknél.