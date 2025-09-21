Bár egy hirdetésben nem feltétlenül mutat jól a magas futásteljesítmény, egy gyártónak kifejezetten legyezgetheti a büszkeségét, ha teherautói hosszú élettartamra képesek. A bajor MAN Truck&Bus nemrég még egy versenyt is hirdetett erre, amely a „MAN Truck Max Mileage Master” elnevezést kapta. Az elsődleges cél az volt, hogy megtalálják azokat az oroszlános teherautókat, amelyek a legnagyobb futásteljesítménnyel rendelkeznek Európában.

Az ötlet igencsak megmozgatta a fuvarozók fantáziáját még akkor is, ha annyi kikötést megadtak, hogy a pályázatra 2007 és 2019 között gyártott teherautókkal lehetett jelentkezni. A felhívásra több mint 70 jelentkezés érkezett és ha összeadjuk a beadott „pályaműveket”, vagyis a jelentkező teherautók futásteljesítményét, akkor több mint 75 millió kilométer jön ki. Hogy ez mennyire jelentős szám, azt jól mutatja, hogy több mint százszor lehet elmenni ennyiből a Holdra. Sőt ez, az összesített futásteljesítmény 1800 földkörüli utazással ér fel.

És hogy ki lett a győztes? A MAN Truck Max Mileage Master verseny nyertese egy 2008-as gyártású MAN TGX 18.360 típusú teherautó (cikk nyitó képe) lett, amiben a jelentkezés pillanatában 3 266 208 kilométer volt. Maradva a Hold-Föld távolságnál ez annyit tesz, hogy az Osthavelland Transport GmbH tulajdonában lévő jármú nyolc alkalommal tehette volna meg a két égitest közötti távolságot.

„A győztes teherautó ma is használatban van a klasszikus távolsági fuvarozásban. Kétfős üzemeltetésben használják, mivel két sofőr váltva vezeti. Ez az intenzív használat tette lehetővé a hatalmas futásteljesítményt, amit nyilván a megfelelő karbantartás, a képzett személyzet és a megfelelő alkatrészminőség révén lehet elérni” – hangsúlyozta Helmut Heckmann, a teherautó sofőrje, aki az első hely kiharcolásának köszönhetően exkluzív müncheni gyárlátogatást, továbbá egy személyre szóló MAN eTGX vezetését is magában foglaló alpesi utazást kapott az MAN Truck&Bus-tól.

„Gratulálunk a nyertesnek! Emellett köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki megosztotta velünk lelkesedését és tapasztalatait a MAN teherautójával kapcsolatban. Az MAN teherautóknál nem ritka, hogy a mindennapi használat során az évek alatt elérik az egymillió kilométeres futásteljesítményt. Úgy vélem, hogy ez a képesség a legújabb PowerLion dízelüzemű haszonjárműveinkben és az elektromos hajtásrendszerrel ellátott teherautóinkban is megvan” – emelte ki Friedrich Baumann, az MAN Truck & Bus értékesítési és ügyfélmegoldásokért felelős igazgatósági tagja.

A bajor gyártó végül a győztes mellett még öt kilométer milliomos teherautót tett közzé, de az összes jelentkező megtekinthető ezen a linken. Az alábbi galériában a legnagyobb futásteljesítménnyel rendelkezőket szedtük össze.