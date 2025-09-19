Két új alvázat mutatott be a Scania, amelyeket alapvetően távolsági buszokhoz fejlesztettek ki. A belső égésű motorral, valamint hibrid hajtáslánccal szerelt alvázak nemcsak két-, hanem háromtengelyes változatban is elérhetők.

Mindkét hajtásrendszer alapját a 2022-ben bemutatott, elsősorban teherautók számára fejlesztett Super hajtáslánc adja. „A világ legnagyobb részén a távolsági buszközlekedés terén továbbra is hagyományos, belső égésű hajtással szerelt buszok és turistabuszok jelentik a legjobb alternatívát” – olvasható a Scania közleményében.

Az alvázak egy új, 13 literes dízelmotorral, valamint a Scania megújult Opticruise váltójával készülnek lehetővé téve a korábbi változatokhoz képest a károsanyag-kibocsátás, valamint az üzemanyag-felhasználás csökkentését. Utóbbi terén a svéd gyártó komoly ígéretet fogalmazott meg: úgy tartják, hogy akár 8 százalékos étvágycsökkentés is megvalósítható a Super-hajtásrendszerrel.

A szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében pedig egy vadonatúj kipufogó után kezelő rendszert alkalmaznak. Ennél is érdekesebb azonban, hogy a Scania szerint a legújabb hajtásrendszerük már teljesíti az Euro VII-es károsanyag-kibocsátási szabványokat. Ez a fajta előre gondolkodás mindig is jellemző volt a Scaniánál, hiszen az Euro VI-os szabányokat is legalább két évvel korábban teljesítették, mint ahogyan az életbe lépett.

Az új 13 literes motorokat ráadásul kétmillió kilométeres futásteljesítményre tervezték, ami jóval nagyobb, mint a korábban használt dízelmotoroké. Mivel valamennyi szűrő a motor bal oldalán található, ennek köszönhetően ezen erőforrás egyszerűbben és gyorsabban szervizelhető.

Plug-in hibrid változat

A plug-in hibrid hajtásrendszerrel szerelt autóbusz alvázakat (PHEV) elsősorban azoknak az üzemeltetőknek tervezték, akik autóbuszaikat az alacsony- vagy zéró emissziójú zónákban is szeretnék használni. Ez természetesen akár úgy is megtörténhet, hogy az autóbusz a Scania Zone révén automatikusan elektromos üzemmódra vált.

Az elektromos hatótávolság egyetlen feltöltéssel akár 80 kilométer is lehet, míg az elektromos teljesítmény 290 kilowatt. Beépített e-motorjával és hatfokozatú Powershift sebességváltójával a PHEV négyféle– tisztán elektromos, hibrid, töltésfenntartás és kényszertöltés – üzemmódban üzemeltethető. A különféle vezetési módok kombinálásával a Scania szerint a hibrid hajtáslánccal akár 40 százalékos üzemanyag-megtakarítás is elérhető.