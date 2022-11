Egy kamion, amit csak szupernek hívnak

A szürkésfehér fényezésű 560 R nyerges vontató a nagy, hosszú oldalszoknyával ellátott, aerodinamikus pótkocsival együtt egészen impozáns látványt nyújtott a hazai utakon. Oldalán hatalmas felirat utal rá, hogy ez már a legújabb fejlesztésű Super hajtáslánccal készül. Ennek kifejlesztése állítólag 2 milliárd eurót emésztett fel a svéd gyártó háza táján, de ennek köszönhetően az üzemeltetők akár 8 százalékos üzemanyag-megtakarítást is elérhetnek vele.

Külső

A Scania R-fülke ötféle változatban készül, tehát bőven van választék belőle. Tesztjárművünket 3860 mm magas (légterelők nélkül) Highline hálókabinnal gyártották, ami kifejezetten komfortos és tágas életteret kínál a sofőrök számára. A kabinba három széles lépcsőn keresztül lehet feljutni. Mivel az ajtónál jobb és bal oldalon is van kapaszkodó, ezért a művelet gond nélkül, könnyen elvégezhető.

A Scania 2016-ban mutatta be azt a dizájnt, ami az R-sorozat megjelenését is meghatározza. A dizájnelemek közé tartozik a sportos és dinamikus hatást keltő hűtőmaszk, a széles és magas, LED-technológiás elülső lámpa, valamint a fülke oldalán, az ajtók mögött található feketítés. Érdekesség, hogy annak idején a Scania felülről építkezett lefelé a dizájn terén, vagyis ezeket a tetszetős elemeket az új S-, valamint az R-szérián vezette be először, amelyeket leginkább távolsági áruszállításra ajánl a gyártó.

Természetesen ahogy minden távolsági Scania-nyerges, úgy ez is rendelkezik azokkal a külső praktikus megoldásokkal, amelyek annyira szerethetővé teszik. Az egyik, hogy a hűtőmaszk aljából egy kisebb fellépő hajtható le, ami nagyban megkönnyíti a szélvédő tisztítását. A másik pedig, hogy sofőrágy alatti tárolórészt kívülről egy-egy nagyobb ajtó felnyitásával el lehet érni. Ugyancsak praktikus megoldás, hogy a kabin mögött mindkét oldalon megtalálható egy-egy lépcső, így segítve a fülke mögötti részre való feljutást. A kabin mögötti légterelők pedig egy mozdulattal előrehajthatók.

Bár a gyártó nem kínálja alapfelszerelésként a digitális visszapillantókat, ám a Scania Super hajtáslánccal szerelt vontatók már megrendelhetők ilyenekkel.

Belső

A fülkében meglehetősen könnyen lehet mozogni, mert a motorsátor alig emelkedik ki a padlóból. Az 560R akár két ággyal is készülhet, ebben az esetben alul 800-1000, felül pedig 700-800 mm-es, lehajtható fekvőalkalmatosság állhat rendelkezésre. Ugyanakkor tárolószekrény is kérhető a hátsó fülkefalra, a felső ágy helyére. Tesztautónkat éppen ilyennel látták el, így láthattuk élőben, hogy egy ilyen szekrényben legalább annyi, ha nem több holmi eltárolható, mint a szélvédő feletti modulban.

Ahogy minden Scania távolsági nyerges vontatónál, ennél is alapból vannak tárolórekeszek a szélvédő fölött vagy a sofőrágy alatt. Sőt, a szélvédő fölé akár mikrohullámú sütő, vagy kávéfőző is kérhető. Az utastérben felhasznált anyagok tetszetősek, de egyáltalán nem hivalkodók. A székeket cérnavarrásos bőrborítással látták el, a kabin oldalán, az ablakok feletti részen pedig törtfehér kárpitozást alkalmaztak. A tárolórekeszek is ugyanilyen árnyalatban pompáznak. A Scania az olyan közkedvelt megoldásokat sem hagyta el, mind például az utasülés elől kihajtható kis asztalka, de megmaradt a műszerfalból kihúzható kis fiók is.

A tükrökhöz hasonlóan a műszerfal tekintetében sem a modern vonalon mozog a Scania. Vontatói 2016 óta lényegében változatlan műszerfallal készülnek. A svéd gyártó ezen a téren még inkább a hagyományos vonalat követi, ennek köszönhetően számtalan funkció fizikai kapcsolóval vezérelhető. A fordulatszámmérő és a sebességmérő közepén elhelyeztek egy-egy kör alakú folyadékkristályos kijelzőt. Egyiken az aktuális idő, illetve az üzemanyagszint, másikon pedig az aktuális sebesség, illtetve az eddig megtett kilométer olvasható le.

Technika

A jármű orrán olvasható “Super” felirat miatt az ember joggal teszi fel a kérdést, hogy mégis mitől olyan szuper? Nos, az 560 R fülkéje alatt egy DC13 173 típusú dízelmotor dolgozik, amely 560 lóerős teljesítményét 1800 percenkénti fordulatszám mellett adja le. Ha a nyomatékot nézzük, akkor 2850 Nm-es értékről beszélhetünk, vagyis egy kifejezetten erős motorral van dolgunk. A hathengeres, 23:1-es sűrítési arányt használó dízelblokk mégsem ettől különleges, hanem attól, hogy a Scania legújabb fejlesztésű komponenseivel készül.

Ezek közé tartozik az új kettős vezérműtengely, az új üzemanyagpumpa, valamint vadonatúj injektor. A mérnökök a turbófeltöltőt és annak csatlakozását is optimalizálták. Végeredményben a hengerek csúcsnyomatéka működés közben 250 barra nőtt, ami a továbbfejlesztett befecskendezéssel együtt lehetővé teszi az üzemanyagban rejlő energia jobb felhasználását. Az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás érdekében pedig ezeknél az erőforrásoknál is bevezette a Scania a korábban a V8-asoknál alkalmazott kettős SCR-utókezelést.

Érdekesség, hogy az új Super motorcsalád opcionálisan új, úgynevezett dekompressziós motorfékkel (CRB) is megrendelhető. Ez feleslegessé teheti a retarder használatát azokon a helyeken, ahol nincs sok lejtő. Az üzemeltetők ugyanakkor retarderrel, CRB-vel és hagyományos kipufogófékkel is megrendelhetik a Scaniákat, ennek köszönhetően olyan fékkombinálási rendszerekre tehetnek szert, amelyek nagyobb össztömeg esetén is kiváló teljesítményt nyújtanak.

A Scania a Super hajtáslánc esetében a hátsó tengelyt sem hagyta érintetlenül. Bemutattak egy hosszabb, 1,95:1 áttételi opciókkal rendelkező változatot. Ennek ellenére az ilyen R756 típusú hátsó tengellyel szerelt teherautók továbbra is a 12. sebességfokozattal haladnak, és az Opticruise automata váltó csak bizonyos esetekben aktiválja a gyorsítóáttételt. A cél minden esetben ugyanaz, vagyis alacsony, 900-as fordulatszámon tartani a motort, mert így érhető el a kedvezőbb üzemanyagfelhasználás.

A tesztautónkban Scania G33CM automata váltó volt, amely már pusztán azzal is hozzájárul az alacsonyabb gázolajfogyasztáshoz, hogy teljes egészében alumíniumból gyártott házzal, illetve kisebb méretben készül. Ez ugyanis legalább 60 kilogrammos súlymegtakarítást jelent.

Vezetés

A Scania 560 R-t a Biatorbágy és Tatabánya közötti szakaszon tettük próbára teljes terhelés, vagyis közel 40 tonnás össztömeg mellett. A nyerges vontató az M1-es autópálya emelkedőkkel és lejtőkkel tarkított szakaszaival probléma nélkül birkózott meg. Még az Óbaroknál lévő hosszabb emelkedőre is olyan könnyedén kapaszkodott fel, mintha mágnessel húzták volna.

Az egyébként nyomatékos motor pedig rendkívül csendesen tette a dolgát. A gyártó által ígért alacsonyabb fordulatszám valóban tetten érhető volt, hiszen 83 km/órás tempónál, egy enyhébb emelkedőn 1150-1200-at fordult a főtengely percenként akkor, amikor a váltó 12. fokozatban volt. Sík terepen viszont az EcoRoll funkcióval 500 körül tartható a fordulatszám.

Könnyű sávban tartani a járművet, a precíz kormányzásnak köszönhetően könnyen és gyorsan lehet korrigálni az irányt, ha szükséges. Ám rábízhatjuk magunkat a technikára is.

A gépjárművezető munkáját távolságtartó tempomat, valamint sávtartó rendszer is segíti, amely apró kormánymozdulatokkal visszakormányozza a kamiont a sávba akkor, ha az irányjelző használata nélkül lépné át a felezővonalat.

Meglepő módon nemcsak a motor, hanem az egész konstrukció csendes, ennek köszönhetően a fedélzeten vezetés közben idilli nyugalom honol. A tükröknél nem süvít a szél, a 315/70 R 22,5 méretű gumiabroncsok sem visítanak menet közben. A fülke rugózása pedig lágynak és gyengédnek mondható, szóval a komfort terén még mindig ugyanazt a fejedelmi szintet képviseli a Scania, mint eddig.

Az 560 R a teszt ideje alatt takarékosan bánt a gázolajjal, ugyanis 25,1/100 km-es fogyasztási értéket produkált folyamatos autópályázás mellett. Én ennél egy picit többre számítottam, de ha mondjuk pusztán felhajtótól lehajtóig nyomnánk a gázt, akkor biztosan rosszabb lenne ez az érték. Nyilván ebben az eredményben az aerodinamikus félpótkocsi is benne van.

De ilyen üzemanyagárak mellett – meg amúgy is – azonban inkább szereti mindenki egy kicsit takarékosabbra venni a formát, még akkor is, ha egyébként olyan fuvarba kell járni vele, ahol nagyon fontos az időben történő megérkezés. Ilyen lehet például az, amikor egy teherrepülőgépre kell árut vinni.

A Scania hajtáslánca rászolgált a Super elnevezésre. Az ilyen motorokkal szerelt távolsági nyerges vontatók csendes és gazdaságos működést kínálnak, amire nagy szüksége van a fuvarozóknak ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben. A felfrissített hajtáslánc ellenére ugyanakkor a Scania nem adott lejjebb a menetkomfortból és a sofőrt körülvevő praktikus élettérből.