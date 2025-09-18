Egy nap sem telt el azóta, hogy bemutattuk az új generációs Dacia Duster alapjaira épülő könnyű haszonjárművet, a Duster Cargót, most itt a Duster Pickup: a népszerű szabadidőjármű platós átirata.

4 fotó

Óvatosan használnánk ugyanakkor a ’platós’ jelzőt, mivel a tervezők nem nyújtották meg a járművet, csupán körbevágták a csomagtartót. A rakfelület így 105 x 100 centiméteres, azaz minimális ráhagyással egyetlen négyzetméteres. A rakomány rögzítésére négy lekötőszem szolgál, amelyeket két fémsínbe illesztettek bele, így feltételezhetően mozgathatók.

Az utastér újdonsága, hogy hátul két különálló ülés kapott helyet, középen kartámaszt alakítottak ki – ennek köze lehet a 430 kg-os terhelhetőség optimális kihasználásához, vagy egyszerűen csak itt mutatta be komfortötletét a Romturingia nevű tuningműhely, amely a korábbi hasonló átépítések után ezt a munkát is elvégezte (de például az idén tavasszal elhunyt Ferenc pápa számára is ők építettek pápamobilt a Dusterből).

A nagy különbség, hogy a korábbi munkáknál megnövelték a hátsó túlnyúlást, így nagyobb alapterületű, jobban kihasználható platót kaptak. Az új Duster Pickup ezzel szemben tagadhatatlanul aranyosabb, jóval kevésbé haszonjárműves megjelenésű, mint bármelyik elődje.

A Duster Pickup nem koncepció, hanem megvásárolható jármű, igaz, jelen ismereteink szerint csak Romániában forgalmazzák szeptember 17-től. A színválaszték, illetve a biztonsági és vezetőtámogató funkciók sora megegyezik a személyautó kivitelével.

Más kérdés, hogy a jelképes méretű platóért nagyon sokat kell fizetni. A belépőár nettó 25 983 euró, ami a márka viszonylatában rengeteg pénz: a Bigster bruttó (azaz áfával növelt) ára 20 750 eurónál indul, és legeslegdrágább kivitele (Extreme, Hybrid 155) is bruttó 27 300 euróba kerül, ami a 19%-os romániai áfa fényében nettó 22 940 eurót jelent.

Magyar forintba átszámolva Romániában nettó 10,1 millióba kerül a Duster pickup, bruttó 8,1 millióba az alap Bigster, és bruttó 10,7 millió forintba a csúcs-csúcs Bigster. Utóbbi 19, nem 27 százalék áfát tartalmaz, azaz a nettó ára valamivel kevesebb mint 9 millió forint.

Nézzük meg azt is, mennyivel kerül többe a Duster, ha csomagtartó helyett platója van. A román piacon bruttó 22 550 eurótól (8,8 millió Ft), azaz nettó 18 950 eurótól (7,4 millió Ft) indul az Expression kivitelű, 4×4-s mild hibrid Duster. A nettó árat nézve tehát 7033 euró, azaz kőkemény 37% a pickup felára. Ez azonban csalóka, hiszen az áfát haszonjármű esetén úgyis visszaigénylik a vevők, így az árkülönbség összegszerűen 3433 euró, százalékosan 15,2 százalék.

Ha a költségek számítanak (és miért ne számítanának), érdemes lehet megfontolni az elektromos pick-upokat, amelyeket napelemes rendszerről akár ingyen is tölthetünk (ha ráérünk):