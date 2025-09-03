Új kamionok számára fenntartott töltőállomással bővült a Shell magyarországi hálózata. A létesítmény Vépen, az M86-os számú gyorsforgalmi út lehajtójánál várja szerdától a fuvarozókat. A nyilvános kutat kifejezetten a 3,5 tonna feletti haszongépjárművek számára alakították ki, szem előtt tartva a gyors és kényelmes tankolást.

A forgalmas tranzitútvonal mellett fekvő, könnyen megközelíthető állomáson hat, kizárólag kamionokat ellátó tankolósáv működik, amelyek nagy nyomású dízel, valamit AdBlue kútoszlopokkal vannak felszerelve. Az önkiszolgáló kút a hét mindennapján, 0-24 órában várja a fuvarozókat. A tankolás folyamata egyszerű: a Shell kártyás fizetés közvetlenül a kútoszlopba integrált terminálon keresztül történik, amely lehetővé teszi a folyamatos, zökkenőmentes kiszolgálást.

A kút mellett, a Shell partnere, a Galambos Holding Kft. jóvoltából őrzött kamionparkoló, zuhanyzási lehetőség, valamint egy mexikói étterem is rendelkezésre áll. Érdekesség, hogy nem ez az első ilyen kút a kagylós logóval rendelkező vállalat kínálatában. Közvetlenül a kút mellett pedig egy Scania szerviz is működik. A Shell korábban Mosonmagyaróvárott és Becsehelyen létesített ehhez hasonló, önkiszolgáló töltőállomásokat a fuvarozók számára.

„A Shell elkötelezett amellett, hogy üzleti ügyfelei számára magas színvonalú és innovatív szolgáltatásokat nyújtson. A vépi töltőállomásunk a korábban épített két gyorskúthoz hasonlóan gyors és kényelmes tankolási lehetőséget kínál, hozzájárulva a fuvarozók hatékony működéséhez” – jegyezte meg a megnyitón Volyánszki Zsolt, a Shell Hungary Regionális B2B üzletágvezetője.

A kút fel van készítve a HVO, tehát a hidrogénezett növényi olajból készült üzemanyag fogadására is. Ez az üzemanyag azonban egyelőre még nem elérhető idehaza, de egyre nagyobb kereslet mutatkozik rá elsősorban a fuvarozók megrendelőinek köszönhetően. A HVO100-al ugyanis akár 90 százalékkal csökkenthető a kamionok szén-dioxid kibocsátása.