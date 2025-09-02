A Valenciában található Alfafar kerületben működő Plenergy állomáson (amely egy automata kút, azaz bakkártya segítségével lehet fizetni a kútoszlopnál) a 95-ös benzin literenkénti ára mindössze 0,136 euró volt, legalábbis ez az összeg jelent meg a kút előtti kioszkon – vagyis körülbelül 50 forintért lehetett egy liter benzinhez hozzájutni. Ez nagyjából a tizede a normál árnak.

Nem csoda, hogy pillanatok alatt autósok tömkelege jelent meg a töltőállomáson. Sokan azonnal igyekeztek kihasználni a váratlan lehetőséget, így egy átlagos 65 eurós (25 ezer forint) tankolást hat-hét euróból megúsztak.

A helyszínen hamar akkora tumultus alakult ki, hogy végül a rendőrségnek kellett közbelépnie, a forgalom rendezése érdekében.

Miután az üzemeltető észlelte a hibát, korrigálta az árakat. A fogyasztóvédők álláspontja szerint a sofőrök semmilyen szabálytalanságot – vagy jogsértést – nem követtek el, hiszen a kijelzőn szereplő árat a kút kezelőjének kell ellenőriznie, ha pedig hibásan állították be, vagy technikai hiba történt, az az ő problémájuk, a vásárlókat nem terheli felelősség.

