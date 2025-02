Kellemetlen helyzetbe hozta az ügyfeleit a Circle K hálózat egyik benzinkútja az Egyesült Államokban, ugyanis felcserélték a tartályokat. Ennek következtében dízelt tankolt az, aki benzint szeretett volna, és fordítva, természetesen anélkül, hogy tudtak volna róla – írja a Carscoops.

Január 19-én ütötte fel a fejét a probléma, aminek több autós is áldozatául esett. Elsőként egy 2022-es évjáratú Jeep Wagoneer tulajdonosával babrált ki a malőr, mivel másnap reggel – érthető módon – nehézségei adódtak az autó beindításával. Az SUV-t elvontatták egy kereskedésbe, ahol kiderült, hogy gázolaj került az üzemanyagtartályba és a vezetékekbe is. A történtek után ki kellett mosni a rendszert, és a gyújtógyertyák is cserére szorultak – a művelet körülbelül 1200 dollárba, azaz csaknem félmillió forintba került.

Később egy dízelmotoros Ford F-350 tulajdonosa is jelezte, hogy hasonlóképpen járt. A félretankolások kapcsán a Circle K elismerte, hogy felcserélték az üzemanyagtípusokat, és csak másnapra oldották meg a problémát. A kúthálózat arról is tájékoztatott, hogy a károsult ügyfeleinek megtéríti az esetleges javítások költségét. Az ezzel kapcsolatos bejelentéseket egy ingyenesen hívható telefonszámon várják – mostanáig 14 kárigényt nyújtottak be.

