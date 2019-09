Olvass tovább

Egy egyszerűbb benzines motor akár meg is úszhatja a dízelkalandot. El kell távolítani belőle a gázolajat és újra tele kell tankolni.

Fordított esetben, azaz amikor benzin kerül egy dízelbe, akkor sem minden esetben végzetes a hiba, főként, ha azonnal észleli a sofőr a hibát. Még rövid időre sem szabad beindítani a motort. Ilyenkor a tisztítás mellett egy üzemanyagszűrő-cserével megúszható talán. Érdemes ilyenkor azonnal szerelőhöz fordulni, mert ha sok benzin került egy dízelautóba, akkor komolyabb műveletet kíván, hogy megóvják a motort. Nem csak el kell távolítani a rossz üzemanyagot, de az üzemanyag-ellátó rendszert is ki kell tisztítani és ellenőrizni a működését.

Az eltérő töltőfejek – a dízel csöve vastagabb – és -nyílások ma már egyértelművé teszik, hogy melyik autó milyen hajtóanyaggal megy, de még így is rendre előfordul a félretankolás, ahogy azt a fenti példa is mutatja.

Ne ess pánikba, és ne próbáld okosban megoldani!

Ha már bekövetkezett a baj, semmikép ne próbáljuk ki azt, amelyet egy németországi hölgy tett: a kúton található porszívóval kezdte el kiszivattyúzni a benzint a dízel Passatból. A dolog működött egy darabig, a porszívó tartályában már lötyögött a benzin, de amikor a gép elkezdett felforrósodni, az üzemanyag pillanatok alatt lángra kapott és az autó is kigyulladt.

A lángoló VW miatt egy 20 éves járókelő is megsérült, de hála az égnek nem lett komoly baja és a tűzoltók is villámgyorsan megérkeztek, hamar eloltották a lángokat.

Nagy károkat okozhat a vizes gázolaj is, hiszen az ezredmilliméter pontossággal illesztett rendszerek egyes elemei fémtiszták, ezek kenését végzi a megfelelő minőségű üzemanyag. Azonban ha túl vizes a dízel, akkor ezeken az elemeken megjelenhet a korrózió, ebből következően nyomáscsökkenés jelentkezhet, ami pedig a teljesítmény csökkenését okozza. A megfelelő kenés már csak azért is fontos, mert a tápszivattyú lapátjainak kopásával együtt apró fémforgácsok jelenhetnek meg a rendszerben és az injektoroknál. Ha pedig túl sok víz kerül az üzemanyagba, az a hideg idő beköszöntével be is fagyhat, ami megakadályozhatja az üzemanyag célba juttatását is.

Winter is coming

Míg korábban lehetett gond a gázolajjal télen, mostanra a neves forgalmazók hazánkban is speciális gázolajjal készülnek a télre. Ezekben a dízel üzemanyagokban a hozzáadott adalékok megakadályozzák a nagyobb paraffinkristályok kiválását. Az egyébként fagypont alatt induló folyamat nyomán eldugulhatnának az üzemanyagellátó-rendszer különböző elemei. A modern téli dízel üzemanyagokkal viszont -25 fokig is biztonságban autózhatunk.