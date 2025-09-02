Városlátogatás busszal egy nap alatt? Focimeccs egy közeli országban? A távolsági autóbusz gyakran az egyik legolcsóbb alternatíva lehet akkor, amikor rövid időre megyünk külföldre, vagy amikor a kontinensen belül tervezünk megvalósítani hosszabb-rövidebb pihenést. Minél távolabb van azonban a kiszemelt desztináció, annál több időt kell egyhelyben ülve tölteni. Az ilyen jellegű utazásoknál nem ritkán hosszabb-rövidebb időre álomba szenderül az ember, ami nem kevés humoros helyzetet idézhet elő.

Hálóhelyekkel rendelkező buszok eddig is léteztek, de Európában viszonylag kis kereslet mutatkozik rájuk, mivel alkalmazásuk egyértelműen a kapacitás rovására megy. Egy sűrűn székezett utastérben viszont egyáltalán nem könnyű kényelmes testhelyzetben eltölteni 4-6 vagy 7-9 órát. Egy cég azonban megtalálta az átmenetet a nappali üléselrendezés és az esti hálóhelykialakítás között. Az üzemeltetők részéről ugyan ez is lemondással jár, de Butterfly fejlesztése mintha ideális középutat jelente a két megoldás között.

A legfontosabb, hogy megtartható a 2+2-es sztenderd üléselrendezés a távolsági buszokon. Az üléspárok között azonban nagyobb helyeket kell hagyni. A Hong Kong-i székhelyű cég ugyanis olyan boxokban látja a fantáziát, amelyek emlékeztetnek egyes interkontinentális repülőjáratokon elérhető alvóhelyekre. A Butterfly viszont olyan helykialakításban gondolkodik, amely tetszés szerint alakítható.

Vagyis a nappal normál utasülésként funkcionáló székek gyorsan, állítólag 10 másodperc alatt alakíthatók fekvőhellyé. A buszon így lényegében 198 cm hosszú és 101 cm széles, kétszemélyes, szabálytalan alakú hálóágyak jönnek létre. Ezekben aztán gyakorolható a „kiskifli-nagykifli” póz, de az egyedül utazók is örülhetnek az extra helynek. És ez még nem minden, mert a pihenő helyeket egymástól elválasztó falakra lehajtható kis asztalák, kiegészítő tárolók szerelhetők, tehát a megrendelő úgy extrázhatja az autóbuszt, ahogyan csak kívánja. A hálóhelyek kialakításának természetesen semmi sem szabhat határt.

Az, hogy pontosan hány kihajtható ágyat kér a buszra, tetszőlegesen választható. Szélsőséges esetben akár 18 pop-up ággyal is kérhető, de leginkább a 12 ágy és 12 ülés tűnik a legészszerűbb kompromisszumnak. Fontos megjegyezni, hogy ez éjszakai elrendezésben értendő. Nappali üzemmódban értelemszerűen legalább 36 fő tud utazni a buszon az említett opciókkal.

A megoldás korábban Piros Pont Díjjal (Red Dot Award) lett kitüntetve, és egyre több üzemeltető figyelmét kelti fel. Az október elején megrendezendő Busworld kiállításon is látható lesz, így minden bizonnyal hallani fogunk még erről a megoldásról a jövőben is. Amennyiben valaki inkább olyan buszon aludna, ami már egy millimétert sem tesz meg alvás közben, akkor annak ez a szlovákiai Ikarus megfelelő megoldás lehet: