855 autóbuszt vizsgáltak át a BKV szakemberei augusztus 14. és augusztus 29. között. A soron kívüli ellenőrzést a főpolgármester kérésének megfelelően azután rendelte el a társaság, hogy rövid időn belül két jármű kigyulladt, egynek pedig füstölt a motortere. Az utasok közül senki nem sérült meg.

A rendkívüli ellenőrzésen egyebek között a járművek motorjait, az elektromos vezetékeket, a motor- és váltóolaj kenési rendszereit, valamint a poroltók és automata tűzoltó berendezések működőképességét vizsgálták. A heterogén, többfajta busztípusból álló, és eltérő életkorú járműpark sajátosságai miatt a vizsgálat külön foglalkozott a járműtípusok egyedi jellemzőivel.

A karbantartók kiemelt feladatként soron kívüli szárazjeges tisztítást, aquatex olajsemlegesítő motortéri tisztítást és magasnyomású mosást végeztek a buszok motortereiben.

Az ellenőrzés során – jellemzően a 10 évnél idősebb autóbuszok egy részénél – olajszennyeződést, folyadékszivárgást, elektromosvezeték- és kábelkopást tártak fel. A leginkább a buszok élettartamából fakadó hibák javítását azonnal megkezdték, egyes javítási fázisokat pedig szinte teljesen be is fejeztek.

A BKV közleménye szerint a hibák egyike sem volt olyan jellegű, amely az utasok biztonságát veszélyeztette volna. A fővárosi kormányhivatal korábban azt állapította meg, hogy a társaság több busza is veszélyes, ezeket kitiltották a forgalomból.