A tűzoltóságok, valamint a katasztrófavédelem által használt járművek általában piros színűek. A Német Szövetségi Műszaki Segélyszervezet (THW) legújabb teherautói viszont kék színben kerülnek leszállításra. A THW Németország hivatalos, civil védelmi és katasztrófaelhárításért felelős szervezete, amelynek többek között az a feladata, hogy vészhelyzetekben technikai és humanitárius segítséget nyújtson, legyen szó természeti katasztrófáról, ipari balesetről, vagy nemzetközi segélyakcióról.

A THW idén ünnepli 75 éves fennállását és ebből az alkalomból 120 darab vadonatúj járművet szereznek be. A mennyiség jelentős részét, mintegy 100 darabot Mercedes-Benz alapokra épülő teherautók teszik ki. Szükség is van új járművekre, hiszen a szervezetben 88 ezer önkéntes és 2 ezer hivatásos egyenruhás dolgozik. Ahhoz, hogy eredményesen tudjanak mentési munkákat végezni árvíz, földrengés, vagy egyéb katasztrófa estén, ahhoz elengedhetetlenek a korszerű és modern mentőjárművek.

A legújabb példányok a Mercedes-Benz Atego 1530 AF összkerékhajtású alvázára épülnek. Hajtásukról hathengeres, 299 lóerős dízelmotor gondoskodik. Az összkerék-hajtásnak, a differenciálzárnak, valamint a 800 mm-es gázlómélységnek köszönhetően akár off-road terepen is bevethető. Az egész jármű mindössze 16 tonna, amiből 3,6 tonna hasznos teherbírás. Nem valószínű tehát, hogy elkaparná magát a homokban, de ha mégis, akkor az orrán található csörlő kihúzhatja a bajból. Az eszköz alapból 50 kilonewton, vagyis átszámítva körülbelül 5098,5 kilogrammnyi húzóerővel bír. Irányváltás esetén viszont ez az érték akár meg is duplázható, bár a kábel hossza ebben az esetben az eredeti 50 méterről a felére csökken.

A felépítmény kialakítása ahhoz a BINZ-hez köthető, amely már 85 éve foglalkozik tűzoltóautók, speciális rendőrségi járművek, valamint mobil orvosi rendelők kivitelezésével. Megépítéséhez döntően alumínium profilokat használtak, amely nemcsak könnyű, hanem korrózióálló is. A vezetőfülke mögött egy legénységi fülke található, amelyben hét ülőhely áll rendelkezésre. Az ülőalkalmatosságokat úgy építették be, hogy az egymással szemben lévő székek közötti távolság legalább 70 centiméter legyen. Ez nagyobb lábteret biztosít a fedélzeten utazók számára.

A biztonságos utazás érdekében a legénységi fülkét kapaszkodókkal, valamint hárompontos biztonsági övekkel látták el. Emellett sisak, és CB-rádió tartók, továbbá USB-töltőpontok is rendelkezésre állnak. A vezetőfülkében ülők és a személyzet közötti kommunikációs egy összekötő csatornán keresztül történik. A legénységi fülke mögött pedig a málhatér található, amelyben a mentéshez használható eszközök, szerszámok kaptak helyet.

A THW 1950, vagyis megalakulása óta használja a kék színt, amely Németországban kifejezetten a polgári védelmi szervezetek megkülönböztető színének számít. A kék szín ráadásul segít megkülönböztetni a szervezet járműveit más mentő-, tűzoltó-, vagy rendőrségi járművektől.