Bár a Pappas Auto Magyarország megújulófélben lévő telephelyének hivatalos átadójára még bő egy hónapot kell várni, ennek ellenére különleges eseménynek adott helyszínt. Itt mutatkozott be nemrég a ProCabin fülkével szerelt vadonatúj Mercedes-Benz Actros L nyerges vontató.

A ProCabin két évvel ezelőtt, az eActros 600-as elektromos nyerges vontatóval együtt debütált. A nemzetközi premieren már akkor rákérdeztem, hogy lesz-e belőle dízel is, amire sejtelmes választ adtak a németek. A szavak mögül valahogy mégis kiérződött, hogy nagyon is elképzelhető a dolog.

Tavaly áprilisban aztán hivatalosan is bejelentették, hogy a Mercedes-Benz immáron a belső égésű motorral szerelt változathoz is elérhetővé tette. A Pappas Auto és a Daimler Truck hazai képviselete, az ITE Bus & Truck Kft. közösen mutatta be az újdonságot nemrég Magyarországon.

Ezért nőtt meg 8 centivel az új Mercedes-Benz
A kereskedésben ezt a változatot leplezték le
Rímelnek a vonalak a Pappas Autó új kereskedésével
Áramvonalasabb lett az új Actros
Egy egységben a kerékjárati ív és a lökhárító
Digitális és hagyományos visszapillantóval egyaránt rendelhető
Jól áll neki a piros
Immáron a hazai vásárló számára is elérhető az Actros L
Mostantól külsőre sem tér el a villanyos és a dízel
Csúcstámadásra készül a Mercedes-Benz?
Teljesen digitális a műszerfala
Alapfelszereltség lett a két hűtő
Kovács Péter (balról) és Gyömbér Tamás (jobbról) a Pappas és az ITE képviseletében

Premier: Mercedes-Benz Actros 1848 LS ProCabin A leleplezett változat ibolyakék metál fénnyel és GigaSpace ProCabinnal rendelkezik. Hajtásáról 12,8 literes, 476 lóerős, 2300 Nm nyomatékú dízelmotor gondoskodik, amelyhez Powershift 3-as automatizált sebességváltó csatlakozik. A vontató saját tömege kb. 8279 kg, nyeregszerkezetének kapcsolási magassága pedig 1109/1144 mm-es. A kéttengelyes járművet 680 literes üzemanyagtartállyal, valamint 120 literes AdBlue-tankkal szerelték fel. Belső terében olyan komfortnövelő megoldások állnak rendelkezésre, mint például az Extra Premium Comfort matrac (a sofőrágy esetében), a bőr kormánykerék, a 7+1 hangszóróval rendelkező hangzásrendszer, a LED-es hangulatvilágítás, a meleg vizes kiegészítő fűtés, a CabLock zárrendszer, a légrugós vezető- és utasülés, az utasülés előtt kihajtható asztalka, a vezeték nélküli telefontöltő, valamint az USB-C töltő csatlakozó jobb és bal oldalon.

„Ez az autó körülbelül 12 százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztással büszkélkedhet, következésképpen kedvezőbb a károsanyag-kibocsátása is” – tette hozzá Kovács Péter, a Pappas Auto Magyarország Kft. Mercedes-Benz új tehergépkocsi-értékesítési vezetője. Mindez többek között a kedvezőbb légellenállásnak is köszönhető. De mitől lett ennek a nagyvasnak kedvezőbb az aerodinamikai mutatója?

A fejlődés többek között olyan megoldásoknak köszönhető, mint a 8 centiméterrel meghosszabbított frontrész. A lökhárítót, valamint az oldalsó lépcsőket egy közös kis perem köti össze, fontos szerepet játszva a légterelésben. A hűtőmaszk kisebb , a szélvédő alatti részen leginkább a sima felületek az uralkodók. Bár a dizájn megosztó, azért bátor lépés a Mercedes-Benztől, hogy elrugaszkodott a korábbi karakteres hűtőmaszktól, és olyan vontatót hozott létre, amely megidézi az 1955‒1964 között gyártott, gömbölyded fülkés LP szériát.

Ha valaki leguggol a sarkához és csak a lökhárítót nézi, akkor olyan érzése lehet, mintha egy prémium, hordozható bluetooth-hangszórót bámulna. A LED-technológia alap, extraként LED-mátrix fényszóróval kérhető. Az, hogy a Mercedes-Benz tágította az Actros külső paramétereit, az nem a véletlen műve. A gyártóknak 2020 óta van lehetőségük aerodinamikai szempontból kedvezőbb fülkéket fejleszteni. Ez azt jelenti, hogy elöl a túlnyúlást akár 80 centiméterrel is meg tudják növelni.

„Az új dizájn mellett az Actrosnál megjelent egy sebességváltó is, a G291-es egység, ami a kontinensünkön még újnak számít. Ennek, valamint a 2,2 áttételű hátsó hídnak köszönhetően még 4 százalék fogyasztáscsökkentést tudunk elérni” – emelte ki Kovács Péter. Ez azt jelenti, hogy az Actros L ProCabin akár másfél literrel kevesebb gázolajat használhat fel az előző generációs változathoz képest.

Mikor térül meg?

Ha figyelembe vesszük, hogy Class III-as besorolásba tartozik a német útdíj alapján, akkor a vételár különbözete 1-2 év alatt megtérülhet Kovács Péter szerint. „És akkor nem beszéltünk arról, hogy 4-5 év múlva, egy újraeladáskor magasabb értéket fog képviselni” – emelte ki a szakember. Az új dizájn megegyezik az eActros 600 külsejével és StreamSpace, BigSpace és GigaSpace fülkeváltozatokkal rendelkező, sík padlós kivitelben. Nemcsak nyerges vontatós, hanem önjáró alvázas kivitelben is megvásárolható. Bár alapvetően digitális visszapillantó tükörrel készül, ennek ellenére hagyományos tükörrel is megrendelhető.

A modell teljesen digitális műszerfallal készül. A másodlagos kijelzőn (Multimedia Cockpit Interactive 2) gyorsan és könnyedén vezérelhető a klímaberendezés, a navigáció, a telefonálás, az infotainmentrendszer, de lehetőség van a vezetéstámogató rendszerek érzékenységének „finomhangolására” is. A multimédia-rendszer emellett akár hangvezérléssel is szabályozható.

Gazdagabb felszereltség

Az új Actros L ProCabin esetében olyan kényelmi berendezések jelentek meg, mint például a dupla hűtőszekrény, ami négykezes fuvaroknál jön jól. A 2×35 literes hűtők a sofőrágy alatt kaptak helyet. Elérhető ehhez a kivitelhez belső mechanikus fülkezár, ami biztonságosabbá teszi az éjszakai pihenést. Emellett új kárpitok és burkolatok is fellelhetők a kínálatban. A nyártól pedig megújul az előbb említett másodlagos kijelző is. Ezzel kapcsolatban még keveset lehet tudni, de annyi bizonyos, hogy várhatóan jóval áttekinthetőbb lesz.

Nagyobb kényelemben pihenhetnek a sofőrök is, mivel a Mercedes-Benz kényelmesebb és vastagabb matracokat alkalmaz. A 230 voltos csatlakozók pedig ezentúl gyárilag is elérhetők a fülkében. Külső megjelenése pedig olyan megoldásokkal extrázható, mint például az aszfaltra kivetíthető Mercedes-Benz-csillag.

Presztízse van

„A fuvarozók az Actros L ProCabin-nal olyan járművet tudnak biztosítani a gépkocsivezetőknek, amely kényelmes, biztonságos, minden igényüket kielégíti, ráadásul presztízse is van” ‒ hangsúlyozta Gyömbér Tamás, az ITE Bus & Truck Kft. üzletfejlesztési igazgatója a budapesti premieren. Hozzátette: az a fogyasztáscsökkenés, amit az új fülke reprezentál, hatalmas versenyelőnyt jelenthet a fuvarozók számára később, mivel meglátása szerint a gázolaj az elkövetkezendő években nem lesz olcsóbb.