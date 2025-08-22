Egy hónapon át tartó felújítási és karbantartási munkák kezdődnek a Keleti pályaudvaron, ezért augusztus 25-től szeptember 21-ig a MÁV járatai másik állomásra érkeznek, illetve onnan indulnak. Ezek közül a legfontosabbak a Nyugati pályaudvar, Kelenföld, Kőbánya felső, illetve Kőbánya-Kispest vasútállomások.

A Budapesti Közlekedési Központ és a MÁV átfogó intézkedésekkel segíti a közlekedőket a lezárás ideje alatt: expresszvillamos, sűrűbben közlekedő járatok, jegyelfogadás a BKK-járatokon. A felújítás alatt számos fővárosi járaton a vonatokra érvényes jegyekkel, bérletekkel is lehet utazni.

Expresszvillamos indul

A BKK vonatpótló expresszvillamost indít 37E jelzéssel, a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső vasútállomás között, mert számos vonat, így például a hatvani és szolnoki személyvonatok, az Agria és Mátra IR vonatok a Keleti pályaudvar helyett csak Kőbánya felsőig közlekednek, illetve onnan indulnak.

A 37E járat kizárólag a fontosabb megállóhelyeken áll meg, a 3-4 perccel rövidebb menetidőnek köszönhetően a vonattal érkezők gyorsabban érhetik el a Hungária körutat, a Nagykörutat, a belvárost, vagy az M2-es és M4-es metrót. A 37-es, a 37A és 37E villamosok együttvéve rendkívül gyakran közlekednek a Keleti pályaudvar lezárásának idején, csúcsidőszakban 3-5 percenként indulnak a szerelvények a végállomásokról.

A BKK egy hosszabb távú, stratégiai célkitűzés megvalósításán, a villamosgyorsítási program megvalósításán is dolgozik. A projekt célja, hogy a főváros villamosvonalain – a meglévő infrastruktúra jobb kihasználásával – a közlekedés gyorsabbá, kiszámíthatóbbá, ezáltal versenyképesebbé váljon.

A program keretében a lámpaprogramokat a villamosokhoz hangolják, új, korszerű váltóállítási technológiákat vezetnek be, felülvizsgálják a megállókiosztást, és lehetőség szerint megszüntetik a kényszerű vagy indokolatlan sebességkorlátozásokat. A 37E járat ideiglenes közlekedése nemcsak az aktuális vágányzárhoz kapcsolódó megoldás, hanem egyben a villamosgyorsítási projekt első példája, valós körülmények közötti tesztelési lehetősége is.

A MÁV vonatpótló autóbuszokat indít a Puskás Ferenc Stadion M és Kőbánya felső vasútállomás között, melyek rendkívül gyakran közlekednek. Kőbánya felsőnél a pótlóbuszok az Albertirsai út felőli oldalra érkeznek, és onnan indulnak.

