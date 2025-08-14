A tervek szerint a jelenleg közlekedő három éjjel-nappali járat helyett 28 lesz, köztük 21 busz, három troli és négy villamos is. Emellett a jelenlegi vagy átalakított formájában megmaradna a 40-es, csak éjszaka járó busz is. A most közlekedő 50 éjjeli járat száma leghamarabb novembertől 68 lehet majd – írta a Telex.

A megszaporodó éjjel-nappali járatok, köztük is a villamosok számítanak majd a legnagyobb újdonságnak. Hétvégén a villamosok közül

a 1-es 15 perces követéssel;

a 17-es villamos 17A jelzéssel a Móricz Zsigmond körtérig 30 perces követéssel;

a 47-es villamos pedig 15 perces követéssel éjjel-nappal közlekedne.

Hétköznap ugyanitt a villamoséval azonos útvonalon buszok járnának majd, ugyanazzal a számozással, tehát hétvégén éjjeli 1-es villamos, hétköznap pedig éjjeli 1-es busz. Ennek egyszerű az oka: hétköznap jóval kevesebben használják az éjszakai járatokat. Emellett megmarad nonstop járatként a nagykörúti 6-os villamos, ami továbbra is mindennap közlekedik majd.

A BKK a bevezetés után mérné az adatokat és kész rugalmasan módosítani. Például ha az látszik az utasszámokból, hogy csütörtök este is van elég ember ahhoz, hogy busz helyett inkább villamost járassanak, akkor igazodnak majd az igényekhez.

A négy villamos mellett összesen 24 nappali troli- és autóbuszjárat is megjelenik az éjszakában. Új, éjjel-nappali járatként, a nappalival azonos útvonalon járnának a 16, a 38, a 38A, az 57, az 58, a 105, a 114, a 118, a 137, a 147, a 182, a 187, a 198 és a 266 jelzésű buszok.

Ezek mellett három buszvonal éjjel meghosszabbított útvonalon közlekedhet majd: az 5-ös busz a Hűvösvölgyig, a 9-es busz az Örs vezér teréig, a 210-es busz pedig a Normafáig. A 75-ös troli a Kápolna térig, a 77-es és a 80-as troli pedig a Blaha Lujza térig meghosszabbítva járna éjszaka.

Az egyszerűsítés érdekében két éjszakai járat változatlan útvonallal, nappali jelzéssel közlekedik majd, tehát a 963-as helyett a 63-as, a 964-es helyett pedig a 164-es. További hat nappali járatot pedig teljes egészében lefednek az éjszakaiak: a 12-es villamost, az 50-est, a 97E-t, a 85-öst, a 196A-t és a 223E-t. A két egyébként is éjjel-nappali buszjárat, a 100E és a 200E megmarad. Annyi változás lesz, hogy utóbbi egész éjjel Kőbánya-Kispestig jár majd.

A BKK által indított társadalmi egyeztetés további részletekkel itt olvasható.