Olaszországban van egy kisváros, amely ugyan nincs annyira benne a köztudatban, mégis fontos szerepet tölt be. Belluno Észak-Olaszországban, Veneto régióban fekszik. A közel 36 ezer lakossal rendelkező település Belluno megye székhelyének és egyúttal a Keleti-Dolomitok történelmi régió legfontosabb városának tekinthető. Nem csoda, ha a turisták is szívesen jönnek errefelé.

Nos, ez a kis városka ad otthont egy nagyon különleges szállásnak, amelyet egy emeletes lakóbuszból alakítottak ki. A Bed in Bus vidám graffitivel hívja fel magára a figyelmet, de a belső burkolatok sokkal inkább egy ’70-es vagy ’80-as években gyártott buszra hajaznak. Az alkotók nagy tisztelettel nyúltak a járműhöz és igyekeztek megőrizni a korabeli hangulatot.

Az emeleti részen hálóágyakat alakítottak ki a közlekedőfolyosó két oldalán. Itt eredetileg ülések voltak, de már hírmondóba sem maradt egyetlenegy darab sem belőlük. Az emelet végében egy nagy, síkképcsöves televízió található, ami kiválóan alkalmas a netflixezésekhez. Nem mellesleg még PlayStation is kéznél van ezen a részen. Az alsó szinten egy étkező kapott helyet, amelynél viszont felhasználták az eredeti, retró hatású üléseket. Stílusosan a motorsátor felett található az asztal, ami így még hangulatosabbá teszi az étkezéseket.

A vezetőfülke, valamint az emeletre vezető lépcső mögött egy nagyobb fürdőszobát alakítottak ki. Itt nemcsak WC, hanem egy zuhanyzó, hajszárító, valamint egy kézmosó is megtalálható. Magyarán minden rendelkezésre áll egy alapos tisztálkodáshoz. A kellő diszkréció érdekében a fürdőszoba saját ajtót is kapott. A közlekedőfolyosó túloldalán, tehát a vizes blokkal szemben egy nagyobb pult, valamint egy szekrény van, ahová a tiszta ágyneműk kerültek.

Ha valaki síelés, vagy horgászat miatt keresné fel a környéket, akkor is szóba jöhet ez a busz, mivel a téli, vagy vízi sportokhoz és hobbikhoz tartozó eszközök tárolása is megoldható a járművön. A Bed in Bus-ra nem könnyű szabad időpontot találni, de nem lehetetlen. Szeptemberre például még van egy-két szabad esete. A jármű családi kikapcsolódásra is alkalmas, hiszen a környéket kávézó, bár és játszótér is megtalálható.

Ha valaki szeretne, akkor egy Ikarus buszon is szusszanhat egyet. Ahhoz sem kell messzire menni, hiszen itt található a szomszédban.