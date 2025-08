A Renault Trucks leszállította ötezredik elektromos járművét. Meglepő módon úgy jött ki a lépés, hogy ez nem egy közepes vagy nehéz kategóriás tehergépjármű, hanem egy könnyű teherbírású Master lett.

Az újdonság egy dízel furgont küld nyugdíjba, és várhatóan Helsinki környezetében fog részt venni az utolsó kilométeres áruszállításban. Naponta legalább 300 kilométert kell megtennie, mintegy 40-50 cím teljesítésével. A járművet még a legkeményebb téli időszakban is használni fogják.

„Mielőtt meghoztuk volna a döntést, szerettük volna kipróbálni, hogyan teljesít egy ilyen elektromos furgon valós üzemeltetési körülmények között. Az energiafelhasználási riport rendkívül meggyőző volt számunkra, mert világossá vált, hogy egy feltöltéssel egy teljes napig használható. Ez pedig meggyőzött minket” ‒ hangsúlyozta a finn Marko Jauhianen. A Renault Master E-Tech a HRX Finland Oy színeiben áll forgalomba, amely hat országban van jelen és összesen 86 darab Renault Trucks járművet használt.

4 fotó

A cégcsoport tudatosan döntött az elektromos és környezetbarát átállás mellett. A HRX Finland Oy célja ugyanis, hogy 2035-re teljesen karbonsemlegessé váljon. Ezzel összhangban a vállalat már elkezdte használni a HVO100-as, vagyis a hidrogénezett növényi olajból készülő üzemanyagot a nehéz kategóriás teherautóknál.

A Renault Master E-Tech 2023-ban mutatkozott be, egy évvel később pedig a nemzetközi szaksajtónak is lehetősége nyílt kipróbálni. Az elektromos változat 95 kW és 105 kW (129 és 143 lóerő) teljesítményű villanymotorral rendelhető. A nyomaték terén nincs különbség (300 Nm). A megrendelők 40 kWh, illetve 87 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátorcsomagok közül választhatnak. Előbbivel 180, utóbbival akár 460 km-t is megtehetnek egy feltöltéssel, a WLTP-ciklus szerint.

A teherautó-gyártó a Master E-Tech speciális változatát, a Red Editiont forgalmazza, amely elsősorban megjelenésben tér el azoktól a változatoktól, amelyeket a Renault személy- és furgongyártó kínál. Az eltérések közé tartozik a motorháztetőn látható piros csík, valamint a piros biztonsági öv. A technikai paraméterek terén azonban nincs különbség.