Az építkezésekről lassacskán kikopnak az ősöreg Kamazok, bár időről-időre még lehet találkozni szocialista teherautókkal. A 21. századi vívmányok végérvényesen átalakították a haszongépjárművek műszerfalát és ez alól a Mercedes-Benz teherautók sem kivételek. Sőt, a stuttgarti gyártó valójában élen jár e megoldások terén.

A folyamat ahhoz hasonlítható, mint amikor az európai teherautó gyártók elkezdtek felhagyni a csőrös fülkék gyártásával és helyette a buldog fülkét részesítették előnyben. Ebből a szempontból a Mercedes-Benz LP 1519-es teherautó is úttörőnek számított A ’60-as években ez volt az első olyan kockafülkés modell a wörth-i üzemben, amelynél a sofőr a motor felett ült. Kabinját széles körben alkalmazta a stuttgarti gyártó, mivel nagy panoráma szélvédővel rendelkezett, ezáltal kiváló rálátása nyílt az útra a gépjárművezetőnek munka közben. A ’70-es és ’80-as években számos – többek között síkplatós, nyerges vontatós, tartályos, billenőteknős – változat közlekedett ebből a modellből az utakon. A legnépszerűbb kivitel a billenőplatós volt, amely robusztus felépítésével és megbízható motorjával vált kedveltté, gyakran használták kavics-, homok-, vagy építőanyag-szállításra.

Az LP 1519-es fontos mérföldkő volt a Mercedes-Benz számára, nem csoda, ha márka időről-időre visszautal rá. Ha összehasonlítunk egy hatvan évvel ezelőtt gyártott teherautót, valamint egy most készülőt, akkor a különbség rendkívül szembetűnő lehet. Míg korábban a mechanikus kapcsolókat részesítették előnyben, addig mára a digitalizáció átvette az uralmat. Egy billenőteknős kivitelű Mercedes-Benz Arocs-nak is high-tech műszerfala van, ami magában foglalja a digitális műszeregységet és a multimédia rendszert.

5 fotó

Júliustól immáron a legújabb generációs digitális műszerfallal (Multimedia Cockpit Interactive 2) kínálja a Mercedes-Benz az Arocs-ot, amelynek része az érintőképernyővel ellátott multimédia rendszer is, amit a Mercedes-Benz másodlagos kijelzőnek is hív. Ebben az eszközben többek között kezelhető többek között a flottakezelő rendszer, a szükséges karbantartások és szervizelések, de ugyancsak ezen a képernyőn jeleníthető meg a tolatókamera képe is. Időnként pedig a szükséges felhőalapú szoftverfrissítések is elvégezhetők rajta. Ezen felül a hajtásrendszer, valamint a mellékhajtás teljesítményével és állapotával kapcsolatos információk is fellelhetők benne.

A modell a legújabb vezetéstámogató rendszereket használja, hiszen fel van vértezve az aktív vészfék rendszerrel (ABA 6), amely képes a gyalogosok és a biciklisek gyors felismerésére. Emellett tempomattal, sávtartóval és éberség figyelő rendszerrel is ellátták. Az Arcos olyan jellemzőkkel büszkélkedhet, mint a modern személyautók. LED-technológiás nappali menetfénnyel készül, de opcionálisan akár full LED-es lámpatestekkel is megrendelhető. A fényszórók épségének megőrzése érdekében kiegészítő rács is rendelhető hozzá, amely védelmet nyújt az építkezéseken esetlegesen felpattanó kődarabok ellen.

Az idei évben a Mercedes-Benz 100 darabos, limitált szériás darabot dobott piacra az Arocs-ból. Az „Extent Special Edition” sötétfekete króm elemekkel, mattszürke fényezéssel, LED-fényszórókkal, valamint karbonhatású műszerfal borítással, illetve bőrkormánykerékkel emelkedik ki a szürke, hétköznapi billenőteknős teherautók világából.