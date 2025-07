A világ egyes részein, így például Kubában még most is közlekednek olyan teherautók, amelyek személyszállító felépítménnyel rendelkező félpótkocsikat vontatnak. Ezeket többnyire a kényszerűség hívta életre, mivel valamivel olcsóbbak a városi buszoknál. Vannak azonban olyan teherautók is, amelyekre plató, esetleg billentőteknő helyett személyszállítós felépítmény kerül.

Persze ezek rendre off-road teherautók alvázait használják, mivel csak ezek képesek elmenni olyan helyeken, ahol még nem sikerült szilárd útburkolatot lefektetni. Oroszországban nagy kereslet mutatkozik az ilyen típusú járművekre, éppen ezért a legendás teherautógyár az Ural elő is állt egy ilyen változattal. Ami rögtön szemet szúrhat egy laikus számára az az, hogy ez kéttengelyes. A Magyar Honvédségben az Ural 4320-asok kivétel nélkül háromtengelyesek voltak.

Kétség nem fér hozzá, új alvázváltozatról van szó, amit egy hosszú típusjelöléssel illettek (43206-6912-67). Azért a legendás elődhöz, az említett 4320-assal való kapcsolat így is felfedezhető. Ez manapság lekorlátozódik az alváz szintjére, hiszen a fülke és a motor is új. Az újdonság immáron nem V8-as, hanem négyhengeres JaMZ-535-ös, 240 lóerős dízelmotorral készült. Szintén fontos, ámde kevésbé látványos változás, hogy a teherautó elülső túlnyúlása 210 milliméterrel csökkent.

Az újdonság egy személyszállító felépítményt cipel a hátán, amely ötrétegű szendvicspanelből készült. Fedélzetén legalább 20 fő utazhat komfortos körülmények között, hiszen az utastér felmelegedését sötétített oldalsó ablakokkal, függönyökkel, valamint légkondicionálóval akadályozzák meg. Ebben a formában pedig nem csak a permafroszton való közlekedésre alkalmas a teherautó, hanem akár a forró égövben, például afrikai vagy dél-amerikai tájakon is bevethető. Igaz, ebben az esetben a magasra helyezett légszűrő (snorkel) is indokolt lenne. Terepjáróképességeit nagyban növeli, hogy összkerékhajtással látták el.

Érdekesség, hogy már nem ez az első kéttengelyes, nehézkategóriás Ural. A 2015-ben bemutatott, és a 4320-as faceliftes változatának tekinthető 43206-osnál kevesebb tengellyel rendelkező változatokat egységesen az Ural 80 típuscsaládba sorolják. Kezdetben platós felépítményekkel rukkoltak elő, de létezik már darus változat is ebből, a „mindössze” hat tonnás teherbírással rendelkező kivitelből.