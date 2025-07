Bár az elektromos hajtáslánc előnyei tökéletesen kihasználhatók lennének a hulladékszállító teherautók terén, hazánkban egyelőre ez még gyerekcipőben jár. Egy grandiózus tesztprojekt révén azonban mindez jelentősen megváltozhat a jövőben. Kedden két-két elektromos kukásautót adtak át Nyíregyházán és Debrecenben, amelyek immáron nem elektromossá átalakított kukásautók, hanem már eleve akkumulátor-elektromos hajtásrendszerrel gördültek le a gyártószalagról Franciaországban.

A gépjárművek átadását Nyíregyháza kezdte a sorban. „A szemétszállítók károsanyag-kibocsátása gyakorlatilag nulla. Első körben két darab jármű áll forgalomba, de reményeink szerint az év végéig megérkezik a harmadik is. Néhány éve a CNG-buszokkal is sokat tettünk a szennyezés csökkentéséért, és elmondhatjuk, a korszerű járművek a régi dízel buszokhoz képest sokkal kevesebb káros anyagot juttatnak a levegőbe. Számunkra óriási öröm, hogy a nyíregyháziak fogékonyak a környezetbarát megoldásokra, és értékelik is az elmúlt években elért eredményeket„- jegyezte meg dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Egyéves tesztidőszak

A projekt a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. szakmai koordinálásával valósulhatott meg. „Számunkra két oldalról fontos ez a projekt. Az egyik része a szemlélet-formálás, hogy a zöld mobilitást minél szélesebb körben népszerűsítsük a lakossági, valamint a vállalati szektorban. A másik, hogy ilyen alternatív hajtású hulladékgyűjtő járművekkel kapcsolatos teszt nem volt még Magyarországon. A projekt keretében összesen 5+2 elektromos hajtású kukásautó kerül beszerzésre. Valamennyi jármű a három helyszínen egyéves tesztidőszakban vesz részt. Ezt követően látni fogjuk, hogy az ilyen gépjárművek mennyire lehetnek alkalmasak Magyarországon a rendszeres használatra, illetve, hogy pontosan milyen hulladékgyűjtési feladatokra használhatók” – emelte ki Kövecses Péter, a HUMDA hulladékgazdálkodási szakértője.

„Elsődlegesen szeretném megköszönni a bizalmat, igyekszünk azt megszolgálni. Fontosnak tartom kiemelni, hogy nemrég szerveztünk egy gyárlátogatást a projektben részt vevők számára, amelynek keretében egy olyan hulladékkezelő céget is meglátogattunk, ahol már több mint kétszáz elektromos hulladékszállító van üzemben. A példa tehát él és adott mindenki számára. Biztosíthatok mindenkit, hogy a teszt sikere érdekében mindenben partnerek leszünk a szervizhálózatunkon keresztül” – hívta fel a figyelmet Szabó Béla, a Renault Trucks Magyarország elektromobilitásért és termékminőségért felelős szakértője.

Kétféle modellváltozat

Az átadó ünnepségen egy kéttengelyes, 18 tonnás Renault D Wide E-Tech, valamint egy 26 tonnás, háromtengelyes Renault D Wide E-Tech típusú hulladékszállító volt látható. Közös jellemzőjük, hogy 200 – 375 kWh kapacitású akkumulátor-csomagokkal szerelik őket. A nikkel-magán-kobalt (NMC) kémiájú akkumulátorok a német Akasoltól érkeznek, amely a dél-koreai Samsung celláit építi be az energiatároló egységekbe. A 600 V-os üzemi feszültségű akkumulátorok töltésére 22 kW-os fedélzeti töltő áll rendelkezésre, de akár 150 kW-os maximális teljesítménnyel is fel lehet őket tölteni. Ebben az esetben a folyamat mindössze alig két órát vesz igénybe (négy darab akkumulátor-csomag esetén).

Mindkét modellváltozathoz a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. készítette a felépítményt 16, valamint 20 köbméteres hulladékgyűjtő tartállyal. Kiemelendő, hogy a projekt keretében bevált és szériagyártású elektromos teherautókat szereztek be, hiszen a D Wide E-Tech immáron öt éve van sorozatgyártásban. Az azóta eltelt idő óta több mint kétezer példányt adtak át belőle. A Renault D Wide E-Tech nem ismeretlen idehaza, hiszen korábban a Waberer’s is használt ilyet, hulladékgyűjtős felépítménnyel szerelt változatok azonban most először álltak forgalomba Magyarországon ebből a típusból.

Kukásautók a Nagyerdőben

Debrecenben ugyancsak egy 18 tonnás D Wide E-Tech, valamint egy 26 tonnás D Wide E-Tech várta a sajtó munkatársait a Nagyerdőben, ahol már javában készültek a Campus Fesztiválra.

„A mai napon újabb lépést teszünk előre a fenntartható, zöld mobilitás irányába. Ebben kiváló partnerünk a HUMDA, hiszen több olyan minta projektünk van, amiben közösen vettünk részt és a jövőben is szeretnénk, ha jó partnerként tudnánk együtt működni, hiszen ezek a tapasztalatok hosszútávon be tudnak épülni a város életébe. Debrecen számára kiemelten fontos a zöld mobilitás, stratégiánk része, hogy a város üzemeltetésében is megjelenjenek a környezetbarát hajtásláncok. A zöld kódexünkben 50 olyan konkrét intézkedés található, amelyek az említett célokat szolgálják” – tette hozzá Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere.

Hajdú-Bihar Vármegye székhelyén, valamint Nyíregyházán is még legalább egy-egy 18 tonnás, kéttengelyes D Wide E-Tech kukásautó állhat forgalomba az év végéig. Emellett Pakson is megjelenhet az idei esztendőben a típus. Ezzel összesen három városban mehet végbe az elektromos kukásautók tartós tesztelése. Mit érzékelhetnek a helyiek mindebből? Nos, annyit bizonyosan, hogy ezek a járművek csendesen, károsanyag-kibocsátás nélkül végzik dolgukat. Mivel egy feltöltéssel legalább 250 kilométert képesek megtenni, ezért várhatóan képesek lesznek ugyanazokon az útvonalakon hulladékgyűjtés végezni, mint dízeles társaik.

A három-három elektromos kukásautó Debrecenbe, illetve Nyíregyházára történő forgalomba állítása 720-720 millió forintba kerül, amelyet teljes egészében az Energiaügyi Minisztérium „állt” az érintett felek helyett, egyfajta támogatásként.