A távolsági buszozás nem mindenki számára jelenti a kényelem és komfort netovábbját. Vannak, akik teljesen érhető módon nehezen bírják a hosszú ideig tartó ülést. Ez a fajta „kellemetlenség” persze sokféle megoldással árnyalható. A moziszékek kényelmét idéző karfás ülések, a légkondicionáló, vagy éppen a fedélzeti szórakoztató rendszer határozottan ezek közé tartozik.

Az egyik legújabb Setra S 517 HD határozottan azok közé a turistabuszok közé sorolható, amelyekben minden megvan, ami egy kényelmes hosszú távú utazáshoz kell. Tény és való, hogy mindez kissé a befogadóképesség rovására is megy. Valamit-valamiért, nemde? A 13,9 méter hosszú, feketére fényezett autóbuszban mindössze 40 ülés található, amelyek közül tizenhatot egymással szembe fordítottak és négy darab asztalt helyeztek el közöttük. Szükség esetén ugyanakkor ez az autóbusz akár 36 üléssel és hat darab asztalkával is megrendelhető lenne.

Nem csak emiatt korlátozott az ülőhelyek száma: az autóbuszban egy bárpultot is kialakítottak, amiben sörcsap, kávéfőző, mikrohullámú sütő, mosogatógép, továbbá három darab, fagyasztórekeszekkel ellátott hűtőszekrény is megtalálható. Az autóbuszon akár meleg ételek is felszolgálhatók, mivel az említett mikro mellett egy úgynevezett melegen tartó konténer is megtalálható a frissen készített ételek számára. Menet közben az utasok négy nagy méretű képernyőre szegezhetik a tekintetüket, legyen szó egy szórakoztató sorozatról, vagy filmről. A kimagasló hangzás érdekében minden üléspárnál elhelyeztek egy-egy hangszórót is.

A sötétített ablakokkal ellátott autóbusz alapvetően konferenciabuszként, vagy turnébuszként kívánják hasznosítani, de akár sportklubok is kibérelhetik csapatszállításra. Az autóbuszt a német vip-shuttle.com GmbH vásárolta meg, így hazánkban nem valószínű, hogy egyhamar felbukkanna, ettől függetlenül igazi felső polcos busz, amely etalont teremt ebben az iparágban.