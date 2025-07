Van egy nap, amit már most érdemes feljegyezni a naptárba azoknak, akik oda vannak a legendás magyar márkákért. Szeptember 13-án, szombaton rendezik meg a volt Ikarusos dolgozók találkozóját, az Ikarus Művelődési Háznál, amely közvetlenül a néhai Ikarus Egyedi Autóbuszgyár épületével szemben található, Mátyásföldön.

E sorok írója 2001-ben járt, az akkor még működő Ikarus EAG gyárban első alkalommal. Akkor még javában készültek a rigai E91-esek, de a gyár egyik szegletében az Ikarus E94F is látható volt. Azért a gyártósorokon jutott hely a belföldi megrendelésű E95-ösöknek is. Szívem szerint a finn E94-esek gyártását is megnéztem volna, de nem lehet telhetetlen az ember, nagy szó volt, hogy meg lehetett tekinteni a gyárat működés közben. Az épület még most is áll, de a buszok már nagyon régóta nem gördülnek ki belőle. Holott régen a BKV még itt vette át az első 200-asokat, hogy aztán Budapesten nyúzza őket. De itt készült egykoron az Ikarus 404-es hűtőkocsi is (legalább is egy darabig).

Az Ikarus EAG, vagyis a „mátyásföldi Ikarus” számos sikeres modellnek volt a bölcsője. Éppen ezért jó ide visszatérni és mi lehetne autentikusabb múltidézés egy olyan napnál, amikor az egykori dolgozók jelennek meg a szent helyen? Az idei már a 19. lesz a sorban, vagyis kis fejszámolással azt is ki lehet deríteni, hogy 2006-ban tartották az elsőt. Egy évre rá pedig lakat került az Ikarus EAG gyárára, ugyanis végleg leállították az Ikarus-buszok gyártását.

Igaz, az esemény messze nem csak az EAG buszokról szól. Sőt, ez egy komplex Ikarus-élmény. Ha úgy tetszik, akkor kiállítás, amiben jól megférnek egymás mellett a Bözsi-buszok, no meg az angliai exportra készült jobbkormányos 400-asok. Az itt kiállított buszokat nem csak fotózni lehet, hanem akár utazhatnak is rajtuk az érdeklődők.

„Aztán van az a különös és furcsa, érzés, mely egyben jó is, mikor az ember felül egy 50-60 éve gyártott járműre, s azzal végig zötykölődik Mátyásföldtől az Örsig. Nem tudom mások, hogy vannak vele, de nekem egy ilyen öreg járgányon való zötykölődés sokkal jobban visszaadja a kor hangulatát, mint ha megnéznék ugyanebben a korban játszódó filmet” – olvasható a tűpontos jellemzés az Ikarusbusz.blog.hu szerzőjétől az egyik mátyásföldi nappal kapcsolatban. És valóban, a nosztalgia buszozás itt duplán kifizetődő, hiszen nemcsak a háztömböt, hanem az Ikarus időkapszuláit is megkerüli az ember.

A 19. Mátyásföldi Ikarus Napra már lehet jelentkezni azoknak, akik szeretnének busszal érkezni a rendezvényre. Az ezzel kapcsolatos jelentkezési lap itt érhető el. Jó hír, hogy szeptemberig sem maradunk Ikarusok nélkül, jövő hét szombaton ugyanis Valkón várják a legendás buszgyártó (valamint a Csepel és Pannónia) rajongóit.

Ha kíváncsi vagy egy korábbi beszámolónkra, akkor azt ezen a linken olvashatod el.