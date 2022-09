A mátyásföldi Ikarus-nap már jelentős múltra tekint vissza, hiszen legelsőt 2007-ben tartották, abban az évben, amikor a korábbi tulajdonos, az Irisbus úgy döntött, hogy bezárja a mátyásföldi Ikarus Egyedi Autóbuszgyárat. Lélektani szempontból tehát egy meglehetősen kritikus időszakban hívta életre ezt a rendezvényt az Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület Ikarus klubja. Akkor, amikor meg kellett mutatni, hogy senki nem akarja tétlenül nézni, hogy elherdálják az Ikarus-örökséget.

Az utolsó legyártott Ikarusok 2007. december 11-én gördültek ki a Margit utcai gyár kapuján és az indulás előtt egy kis búcsúztatást is szerveztek számukra. Az érzelmes és rögtönzött búcsúra éppen ott, az Ikarus Művelődési Ház előtt került sor, ahol szombaton is összegyűltek az Ikarus nap alkalmából az old- és youngtimerek.

Talán egy kicsit az időjárás is visszagondolt ezekre pillanatokra, mert korán reggel még szemerkélő, gyakran szitáló eső fogadta a látogatókat. A szervezők elszántak voltak, mindenki tette a dolgát, hogy az összes kiállítandó busz a helyére kerüljön a 10 órai megnyitóra. És valóban így lett: a mátyásföldi gyár még mindig álló épülete előtt a parkolóban, valamint az Ikarus Művelődési Ház épületével szemben található részen katonás rendben álltak az autóbuszok. A látvány olyan volt, mintha az ember éppen csak egy Ikarus szakmai napra csöppent volna, amelyet egyébként rendszeresen tartott nemcsak a budapesti, hanem a székesfehérvári gyár is. Olyankor mindig megtelt a gyárudvar, vagy az előtte található parkoló vadonatúj autóbuszokkal, prototípusokkal és féltve őrzött fejlesztésekkel.

Felemelő, ami ma az Ikarus-gyárnál történt Felemelő, ami ma az Ikarus-gyárnál történt 1 /30 Megelevenedő múlt: Ikarus 55-ös MALÉV-fényezéssel. A képre kattintva galéria nyílik! Megelevenedő múlt: Ikarus 55-ös MALÉV-fényezéssel. A képre kattintva galéria nyílik! Fotó megosztása: 2 /30 A Viszló Trans E91-ese. A Viszló Trans E91-ese. Fotó megosztása: 3 /30 A Viszló Trans Ikarus E91-esének utastere. A Viszló Trans Ikarus E91-esének utastere. Fotó megosztása: 4 /30 A Mercedes-motoros Ikarus 280-as, valamint a Viszló Trans Ikarus E94F egy képen. A Mercedes-motoros Ikarus 280-as, valamint a Viszló Trans Ikarus E94F egy képen. Fotó megosztása: 5 /30 A hajdúnánási Tedej Zrt fényezésében tündöklő Ikarus 266-os mellett két BKV-s fényezésű 260-as áll. A hajdúnánási Tedej Zrt fényezésében tündöklő Ikarus 266-os mellett két BKV-s fényezésű 260-as áll. Fotó megosztása: 6 /30 A BPI-625-ös utastere. A BPI-625-ös utastere. Fotó megosztása: 7 /30 Ez a faceliftes 280-as a Volánbusznál fejezte be a pályafutását. Ez a faceliftes 280-as a Volánbusznál fejezte be a pályafutását. Fotó megosztása: 8 /30 A faceliftes Ikarus 280-as utastere. A faceliftes Ikarus 280-as utastere. Fotó megosztása: 9 /30 Az NDK számára gyártott Ikarus 280-as műszerfala. Az NDK számára gyártott Ikarus 280-as műszerfala. Fotó megosztása: 10 /30 Az ex-hajdú volános Ikarus 260-as, valamint a DUD-095-ös rendszámú, faceliftes Ikarus 280-as egy fotón. Az ex-hajdú volános Ikarus 260-as, valamint a DUD-095-ös rendszámú, faceliftes Ikarus 280-as egy fotón. Fotó megosztása: 11 /30 Fotó megosztása: 12 /30 Balról jobbra: E91-es, Ikarus 480-as és 481-es. Balról jobbra: E91-es, Ikarus 480-as és 481-es. Fotó megosztása: 13 /30 A Heathrow-i repülőtéren használt Ikarus 481-es utastere. A Heathrow-i repülőtéren használt Ikarus 481-es utastere. Fotó megosztása: 14 /30 Az Ikarus-nap egyetlen E98-asa. Az Ikarus-nap egyetlen E98-asa. Fotó megosztása: 15 /30 Anligából tért haza ez az Ikarus 480-as, ami érdekes mellékhajtása volt a 400-as családnak. Bár jobbkormányos modell volt, Budapest számára egy balkormányos változat is készült. Anligából tért haza ez az Ikarus 480-as, ami érdekes mellékhajtása volt a 400-as családnak. Bár jobbkormányos modell volt, Budapest számára egy balkormányos változat is készült. Fotó megosztása: 16 /30 A Volánbusz gyönyörűen felújított Ikarus 66-osa. A Volánbusz gyönyörűen felújított Ikarus 66-osa. Fotó megosztása: 17 /30 A Lanta Kft. által restaurált Ikarus 55.21-es. Ezt a változatot kifejezetten az AKÖV-ök számára gyártották. A Lanta Kft. által restaurált Ikarus 55.21-es. Ezt a változatot kifejezetten az AKÖV-ök számára gyártották. Fotó megosztása: 18 /30 Ez a 12 méter hosszú Ikarus 256.42-es egykoron a Kapos Volánnál szolgált. Ez a 12 méter hosszú Ikarus 256.42-es egykoron a Kapos Volánnál szolgált. Fotó megosztása: 19 /30 A Kapos Volán 256.42-esének belső tere. A Kapos Volán 256.42-esének belső tere. Fotó megosztása: 20 /30 A szabályok azért vannak, hogy betartsák őket. A szabályok azért vannak, hogy betartsák őket. Fotó megosztása: 21 /30 Manapság már egy ilyen logó is ritkaságszámba megy. Manapság már egy ilyen logó is ritkaságszámba megy. Fotó megosztása: 22 /30 Bal oldalt az egykoron a Kisalföld Volán számára gyártott Ikarus 260-as, jobb oldalon pedig az Etán Személyszállító Bt. egykori 256-osa. Bal oldalt az egykoron a Kisalföld Volán számára gyártott Ikarus 260-as, jobb oldalon pedig az Etán Személyszállító Bt. egykori 256-osa. Fotó megosztása: 23 /30 A néhai Etán Személyszállító Bt. 256-osának retró hangulatú utastere. A néhai Etán Személyszállító Bt. 256-osának retró hangulatú utastere. Fotó megosztása: 24 /30 Ennek a 256-osnak a műszerfala több mint gyönyörű! Ennek a 256-osnak a műszerfala több mint gyönyörű! Fotó megosztása: 25 /30 A Kisalföld Volán Ikarus 260-asa kifejezetten autentikus utastérnek örvend. A Kisalföld Volán Ikarus 260-asa kifejezetten autentikus utastérnek örvend. Fotó megosztása: 26 /30 Ez az Ikarus 620-as különösen népszerű volt a rendezvényen, bárki beülhetett a vezetőfülkéjébe. Ez az Ikarus 620-as különösen népszerű volt a rendezvényen, bárki beülhetett a vezetőfülkéjébe. Fotó megosztása: 27 /30 Ikarus 256-os és egy Conecto együttállása az Örs Vezér térnél. Ikarus 256-os és egy Conecto együttállása az Örs Vezér térnél. Fotó megosztása: 28 /30 A Balian Modell egy igazi Ikarus 280-assal, valamint sok-sok modellbusszal érkezett az Ikarus-napra. A Balian Modell egy igazi Ikarus 280-assal, valamint sok-sok modellbusszal érkezett az Ikarus-napra. Fotó megosztása: 29 /30 A Kunság Volán egykori Ikarus 250-ese. A Kunság Volán egykori Ikarus 250-ese. Fotó megosztása: 30 /30 Farosok (és egy E98-as) álldogálnak a műv.ház előtt. Farosok (és egy E98-as) álldogálnak a műv.ház előtt. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Nos, az összképpel ezúttal sem volt probléma. Sőt, annyi legendás és egy-egy fontos korszakhoz köthető típust sikerült összeszedni, hogy a volt ikarusosok és a márka rajongói joggal érezhették úgy, mintha megelevenedett volna a múlt, hiszen a gyár előtti placc pontosan ugyanazt a képet festette, mint a fénykorban. Délre a Nap is kisütött és nem is vonult vissza a rendezvény végéig. Felemelő volt látni, hogy újra összeállt az Ikarus-család, hogy felidézze egy olyan márka legszebb korszakait, amelynek gyártmányait egykoron szinte minden földrészen ismertek és használtak. Na, de lássuk, milyen autóbuszokkal találkozhattak az érdeklődők.

200-asból sohasem elég

A 200-as család tagjai nélkül nehéz lenne elképzelni egy Ikarus napot. Szerencsére ezúttal sem volt belőlük hiány. Ha a távolsági változatokat nézzük, akkor elmondható, hogy a kiállított buszok között helyet kapott a Kunság Volán egykori 250-ese, egy 1995-ben gyártott piros-fehér színű 256.50VL, valamint a néhai Nagybaracskai Takarékszövetkezet 1989-es gyártású 250.59-es típusú autóbusza. Igaz, az eredeti fényezésen már a jármű második tulajdonosának a neve, az Etán Személyszállító Bt. felirat szerepel. A jó állapotú matuzsálem jelenleg magánkézben van és szinte nem fog rajta az idő.

A városi-elővárosi változatokból is szép számmal érkeztek szebbnél-szebb példányok az Ikarus-napra. A BPI-625-ös, valamint a GNX-342-es rendszámú 260-asok BKV-s flottaszínben tündököltek. Kettejük közül azonban csak az előbbi készült fővárosi megrendelésre, mert utóbbit eredetileg a Hajdú Volán színeiben, kék-sárga flottaszínnel helyezték legelőször forgalomba 1998-ban, majd később Budapestre került, mivel a BKV-nak szüksége volt buszokra.

Hasonlóan kalandos életutat tudhat magának a fehér alapon zöld fényezéssel ellátott néhai BY 93-36 rendszámú 260.32-es autóbusz. A járművet eredetileg a Kisalföld Volán mosonmagyaróvári üzemegységének gyártották, majd 2007-2010 között a bajnai Császár Busz Kft. üzemeltette. Az autóbusz ezúttal próbarendszámmal érkezett a rendezvényre. Utastere igazi utazás: a szofita izzós lámpatestek, az IMAG Mór típusú utasülések, a távolsági 200-asokból származó csomagpolcok, az enyhe gázolajszag, valamint a fekete kapaszkodók igazán autentikussá teszik az 1989-ben gyártott busz belsejét. A hajdúnánási Tedej Zrt. 266-os ugyancsak hamisítatlan retró érzést közvetít. Ha ránéz valaki, akkor már látja is a szemei előtt, ahogyan a laprugós autóbusz hortobágyi földutakon zötykölődik fedélzetén egy csomó munkással.

A csuklós helyközi-városi 200-asok közül három youngtimert csodálhattak meg a látogatók. Az egyik a DUD-619-es, amelyet 1996-ban helyezett forgalomba az Alba Volán. Érdekessége, hogy a 280.33 altípusba tartozik: a második ajtaját előrébb helyezték, mivel nem Rába, hanem 213 lóerős Mercedes-Benz OM447h típusú dízelmotort kapott. Az autóbusz egészen 2014-ig az Alba Volán tulajdonában volt, majd a KNYKK-hoz került. Jelenleg a Volánbusz viseli gondját, mivel bekerült a társaság értékmentő programjába.

A másik érdekes csuklós, a valaha DUC-095-ös rendszámmal futó Ikarus 280.03-as, amely eredetileg NDK exportra készült 1989-ben. Később az Agria Volánhoz került, majd a KMKK-nál, illetve a Volánbusznál szolgált. A faceliftes átalakítást és a bolygóajtókat az Agria Volánnál kapta meg. A kétajtós csuklós mellett a Balian Modell, valamikor GMY-395-ös rendszámmal közlekedő Ikarus 280-as volt látható.

Angliából hazatért Ikarusok

A 400-as családot egy a bristoli North Somerset Coaches-től hazahozott egyajtós 480-as, valamint egy a londoni Heathrow repülőtéren használt és gyönyörűen felújított 481-es képviselte. Ezzel ki is lehetne végezni a ’90-es és a kétezres évek elején gyártott Ikarusokat, de nem egészen, mivel a Viszló Trans egy késői szériás Ikarus E91-est, valamint egy E94F-et is kiállított. A csodálatos, szemet gyönyörködtető Farosok mellett pedig egy 2001-ben gyártott E98.06 típusú, Scania alvázas autóbusz is tiszteletét tette.

Az összkép természetesen nem lett volna teljes az Ikarus korábbi évtizedet felidéző típusok, így például Németh László Ikarus 311-ese, valamint a BKV fényezésben pompázó 620-as nélkül. Az Ikarus Művelődési Ház előtt pedig 4 darab Ikarus 55-ös, valamint egy Ikarus 66-os sorakozott fel. Hogy melyik a legszebb közülük, azt nehéz lenne megmondani, de a MALÉV-os fényezésben sütkérező 55-ös, valamint a Volánbusz 66-osa kétséget kizárólag a legszebb hazai oldtimer Ikarosok közé tartozik.

Az Ikarus-napot az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés övezte. Mindez annak is köszönhető, hogy a szervezők díjmentes utazási lehetőséget biztosítottak a látogatók számára, azaz aki szerette volna kipróbálni a kedvenc típusát, az minden további nélkül megtehette a Margit utca és az Örs Vezér tere közötti felvonulás során. Az eseményen az érdeklődök emellett László Annával, az amerikai piacra fejlesztett Ikarus 286-os, valamint a 270-es luxusautóbusz tervezőjével is találkozhattak.